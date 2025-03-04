台積電加大美國投資…多家外資法人肯定 瑞穗：毛利率將再稀釋4-6%

台積電（2330）宣布，將額外追加1, 000億美元投資在美國的晶圓廠。多家外資法人紛紛發布報告，肯定台積電將鞏固技術領先優勢、避免與英特爾合資並降低地緣政治風險，重申對於台積電「優於大盤」或「買進」評級，並建議投資人應於台積電近期股價回檔時進一步布局。

除了台積電之前預期所有海外晶圓廠將稀釋毛利率2至3個百分點之外，瑞穗證券還估計，在2028-2031年，台積電在美國的新投資首次量產時，毛利率還將再稀釋4-6個百分點。台積電在美擴產的時程表細節仍未公布，但日系券商瑞穗認為，在日本及德國的產能擴張速度將減緩，且未來數年日廠先進製程不太可能擴大。

瑞穗對台積電重申「買進」評級及目標價1,360元。瑞穗估計，到2030年，台積電在美將有六座晶圓廠，先進製程產能將達每月10-20萬片，這可能有利於半導體設備廠，尤其是先進製程及封裝領域，但成本負擔也會提高。

摩根士丹利（大摩）指出，台積電之前表示「海外晶圓廠將稀釋毛利率2至3個百分點，且可能持續數年」，這應已包括潛在的美國進一步擴廠，因此預估毛利率不致有再下行的風險。美國晶圓廠擴張，應有助於緩解投資人對台灣潛在關稅及與英特爾合資計畫的擔憂。大摩重申「優於大盤」評級及目標價1,388元。

美銀維持「買進」評級及目標價1,450元。美銀指出，雖然台積電在美擴廠在執行及成本管理仍有挑戰，且可能減緩在其他地方的擴產速度，但可以鞏固台積電作為世界領先代工廠及技術領導地位，同時降低地緣政治風險。

高盛對台積電維持「優於大盤」評級及目標價1,400元。高盛認為，台積電與英特爾合資沒有太多策略優勢。台積電強調擴大美國的先進半導體製造和研究，暗示將致力於保持獨立性，並避免合資企業（以免傷害與其他客戶的中立關係）。