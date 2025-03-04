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經濟部：透過投審機制與企業合作 確保台灣半導體地位

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電增加投資美國1000億美元，經濟部回應，台積電對美投資，鞏固全球半導體領導地位。圖／聯合報系資料照片
台積電增加投資美國1000億美元，經濟部回應，台積電對美投資，鞏固全球半導體領導地位。圖／聯合報系資料照片

有關台積電再投資美國千億美元案，經濟部回應表示，台積電海外投資是基於長期競爭力考量，並回應全球客戶需求，有助於強化全球半導體供應鏈的穩定性，只要合乎國家戰略布局，都是力量的延伸，將過公私協作模式、投審機制與政策規畫，與企業共同維護我國高科技產業的長遠利益，確保台灣在全球半導體產業的關鍵地位。

政府與台積電長期保持良好合作默契，認為台積電多年來在全球投資布局，不僅沒有影響台灣在全球半導體產業核心地位，反而強化其全球影響力，鞏固台灣在全球供應鏈中的領導地位。

經濟部指出，台積電在全球投資的同時，在台投資高階製造計畫仍持續推進，包含2奈米、1.4奈米及以下製程的技術突破與產能提升；台灣全球研發中心早已於 2023 年啟用，台積電也在中科與南科持續擴建晶圓廠，並加強與本地供應鏈合作，在滿足全球市場需求的同時，確保台灣仍為全球半導體創新核心。

經濟部表示，對於有助產業競爭力提升的發展策略，政府一向支持，無論台灣的先進產業如何進行全球布局，「根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府與產業界的共同立場，這個立場絕不動搖」。

台積電 川普 魏哲家

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