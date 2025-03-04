台積電投資美國 谷立言：展現美台深厚連結

台積電將投資美國1000億美元，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）透過臉書表示，最新聲明展現美國和台灣這兩個世界科技與經濟強權的深厚連結；這不僅強化台灣與美國經濟繁榮和安全，也有助台積電服務在美客戶。

谷立言表示，今天白宮的聲明，展現出美國和台灣這兩個世界科技與經濟強權的深厚連結。台灣和美國的經濟體互補互利，雙方都因彼此的投資大大受益，尤其是半導體產業。

谷立言說，史上規模最大的在美投資計畫，來自一家台灣半導體公司；而台灣最大的外人投資者也是一家美國半導體巨擘。

谷立言表示，美國總統川普和台積電董事長魏哲家共同宣布台積電要擴大在美國的投資，不僅強化了台灣和美國雙方的經濟繁榮與安全，也有助於台積電服務他們在美國最大的一些客戶。