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台積電擴大對美投資 專家揭最糟狀況：關鍵技術一定在台

中央社／ 台北4日電
台積電宣布增加投資美國1000億美元，前台積電研發處長、台大領導學程兼任教授楊光磊表示，台積電的關鍵技術一定會在台灣，而美國廠是要服務美國市場與客戶。聯合報系資料照
台積電宣布增加投資美國1000億美元，前台積電研發處長、台大領導學程兼任教授楊光磊表示，台積電的關鍵技術一定會在台灣，而美國廠是要服務美國市場與客戶。聯合報系資料照

台積電今天宣布增加投資美國1000億美元，前台積電研發處長、台大領導學程兼任教授楊光磊今天表示，台積電的關鍵技術一定會在台灣，因為台積電是在台灣發展關鍵技術並在台灣量產，而美國廠是要服務美國市場與客戶。

政治大學國際關係研究中心、台灣安全研究中心等單位3日至5日合辦「2025 TTX區域安全兵推」，今天下午進行產業韌性推演，探討半導體供應鏈韌性與全球布局影響，楊光磊推演後接受媒體訪問。

楊光磊指出，台灣的關鍵技術不會因為台積電赴美設廠而不見，因為技術是在台積電，即便發生最糟糕的情況變成「美積電」成為美國公司，但台灣的關鍵技術依舊存在，因為台灣的製造能力還是比美國強，且台灣的成本、良率還是比美國強。

至於台積電赴美設廠是否會壓縮台積電在台灣能創造的工作機會，楊光磊表示，如果台積電因此減少在台灣設廠的數量，當然會影響台灣的工作機會，但是換個角度想，台灣因為少子化，若台積電持續在台灣設廠，將會使人才分布在半導體產業的情況更加偏頗，以100年的長期發展來看，對台灣是不是一件好事是「見仁見智」，台灣的人才應該去發展一些新的產業。

對於台灣的「矽盾」效應是否因此減弱，楊光磊說，若以美國總統川普（Donald Trump）在白宮的談話來看，台灣矽盾的效應似乎是在變弱，因為當全部晶片產能都在台灣，就會有矽盾作用，但是當20%的產能移往美國，當這時候戰爭爆發，就對美國有極大好處。

楊光磊舉例，第一次世界大戰、第二次世界大戰導致歐洲的科學家跑到美國，美國本土也沒有被戰火波及，美國的日子過得很好，所以美國人看戰爭的角度與台灣人看戰爭的角度不一樣，而每個國家都會有自身的利益所在，所以台灣自己也要想清楚，「只靠美國是不夠了」。

半導體 台積電 川普 魏哲家

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