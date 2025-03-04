台積電加碼千億投資美國 4大關鍵議題一次看

台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等，究竟這次加碼投資值不值得、對獲利影響多大，對全球布局會有什麼衝擊，4大關鍵議題一次看。

若加上拜登政府時期規劃的650億美元投資，台積電對美國投資金額合計達到1650億美元，不僅很難避免對台灣、日本和德國廠的資本支出產生排擠效應，也可能引領更多台積電產業鏈的設備商和材料商加大在亞利桑那州的投資，對台灣半導體產業鏈的影響會很大，未來台灣半導體供應鏈與美國的合作及依賴也會更強。

一、台積電為什麼要擴大美國投資？

美國總統川普（Donald Trump）自上任以來，透過關稅等手段，積極推動製造業回流美國，試圖提升美國在半導體產業的地位與競爭力，也有助於創造更多就業機會。

川普3日在白宮舉行記者會，宣布台積電對美最新投資時表示，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。他強調，台灣在晶片生產上擁有壟斷地位，台積電擴大對美投資，對美國而言是關乎經濟安全、國家安全的問題，同時台積電也可多元化布局，在另一個安全的地方生產。

天風國際證券分析師郭明錤今天在寫作平台Medium發表文章指出，台積電新一輪對美國投資計畫中，與原本規劃差異之處在於投資金額增加1000億美元、減少1座先進製程晶圓廠、增加1座先進封裝廠，以及增加一座研發中心。

郭明錤直言，「這是一場雙贏的談判，美國政府很清楚自己要什麼。台積電則在美國政府的需求與商業利益中，為股東創造最大利益。」

他說，美國政府要求多增加一座先進封裝廠，用意是增加人工智慧（AI）晶片完全在美國製造的比重，更加凸顯AI對國家安全與商業發展的重要性；增加研發中心，則是要提升美國半導體的研發能力。

半導體分析師陸行之在臉書（Facebook）發文表示，台積電未來4年要再花1000億美元投資美國廠，應該算是買到4年的「免死金牌」，加上之前的650億美元還沒花完的部分，每年至少投資超過300億美元在美國廠，未來美國廠資本支出可能會超過台灣廠。

二、用1000億美元大投資換取不與英特爾合資公司？

先前曾有分析指出，川普的目標是在任期內強化美國的先進製程能力，盡快看到成果，除了台積電直接擴大投資之外，另一個假設情境是由台積電透過入股或合資等方式，主導英特爾的晶圓代工事業。

前外資分析師、現任香港聚芯資本管理合夥人陳慧明對中央社記者表示，原本他就認為台積電與英特爾合資的可能性不高，不僅要面對合資公司由誰主導的問題，還有語言及文化上的挑戰，台積電的技術也可能流失，因此合資公司的難度本來就比較高。

陳慧明指出，英特爾晶圓代工產能設備淨值約800億到900億美元，恰巧接近台積電新一輪對美國投資的1000億美元。換句話說，台積電的付出並未減少，但風險相對可以控制。

三、在美國設廠成本較高，會影響台積電多少獲利？

台積電董事長暨總裁魏哲家先前曾在法人說明會上表示，海外廠成本高，且有通貨膨脹因素，但客戶會分擔更高成本。

郭明錤分析，台積電1000億美元投資金額看似龐大，但並無規範細節，未來可根據情況彈性調整這筆支出，不用太擔心對台積電的獲利影響。台積電最大的挑戰始終來自市場需求，以及能否在先進製程上超越自己。

郭明錤估算，台積電美國廠平均毛利率約30%至35%，全面商轉後，預期將讓台積電整體毛利率下降1.5到2個百分點。為降低對毛利率的負面影響，台積電將進一步要求供應鏈降價，這對既有供應鏈是很大的壓力，但也創造更多新供應商機會。

郭明錤認為，根據台積電規劃，即使美國先進製程晶圓廠都完工，僅占台積電全球產能約5%至7%，因此美國客戶在未來數年內還是需要高度依賴台積電在台灣的產能。此外，未來數年內台積電的美國廠能否順利運營，仍須高度依賴台灣的技術團隊遠端協助。

陳慧明表示，成本和效率都是影響台積電美國廠毛利率的重要因素，但台積電目前還有能力漲價或轉嫁成本給客戶，他不太擔心未來2年對毛利率的影響。

陳慧明說，即使時間拉長，只要台積電技術能保持領先，毛利率不會掉太多。另外也要觀察市場需求變化，如果需求下滑，產能利用率拉不上去，也可能對毛利率產生負面影響。

四、台積電加碼投資美國，影響日本德國等海外布局？

台積電近年加速海外布局，日本熊本第1座廠於2024年底開始量產，並將於2025年開始興建第2座廠；美國亞利桑那州第1座廠在2024年第4季量產4奈米。台積電並在中國擴展28奈米產能，在德國德勒斯登投資建廠。

陳慧明說，台積電許多客戶都是美商，加上有政治壓力，投資美國看似合理。不過台積電在日本建廠的效率最高，日本廠也有很多新訂單，不只是既有客戶而已。

陳慧明表示，台積電新一輪對美國投資1000億美元，相當於未來2年半的資本支出，可以預期將排擠對日本和德國的投資。除非台積電資本支出大幅提高，但萬一需求轉弱，風險也會跟著增加。

郭明錤認為，台積電可視情況彈性調整支出，會把海外投資控制盡可能在某個比例，接下來台積電很有可能會減少對德國與日本的投資。此外，因為台積電在美國增加一座先進封裝廠，可能不會再向面板廠群創買工廠。

即使市場傳聞不斷，台積電今天發聲明強調，台灣、日本、德國等投資，以及股利政策皆不受影響。