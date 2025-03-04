台積電美國投資1000億美金 綠議員讚：果然是護國神山

在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布，台積電增加投資1000億美元，曾任駐美代表處政治組長的北市議員趙怡翔分析，川普，將經濟安全視為國安，也最重視的各國對美國投資，而台積電此舉更是讓長期貢獻台海安全的美方獲得經濟利益，「台積電果然是護國神山」。

趙怡翔表示，對川普而言，這項投資勢必讓他更加看見，相較其他國家台灣更有決心與能力貢獻其政治承諾，落實他眼中的「公平」（reciprocal）夥伴關係，也是為什麼，在記者會時，當被問到若中國決定孤立或佔領台灣，台積電的投資是否減少對美國晶片產業的衝擊時，川普回答「我不能說會減少影響」，因為這將是一場災難（catastrophe）。

趙怡翔說，川普於會中強調「若台灣發生事情，這將會產生很大的衝擊」而這段話也再度彰顯，這項投資案讓台灣的戰略重要性不減反增，相信川普及其團隊都清楚，台積電在美國無論投資多少，最終依然仰賴來自台灣的技術、科技與人才，要強化美國的晶片產業，台灣的角色依然不可或缺。

趙怡翔說，要看懂川普的論述，要同時搭配對他世界觀的基本認識，美國長期貢獻台海安全，現在也以經濟利益獲得直接回饋，在川普的眼中，台美關係的價值變得更加重要，更不可被取代。