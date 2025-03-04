台積電赴美投資！經濟部長郭智輝表樂觀 商總許舒博憂心

台積電（2330）宣布將再到美國投資1,000億美元設廠，經濟部長郭智輝4日晚間表示，台積電一部分研發移到美國，大部分成果仍會留在台灣。他對台積電赴美國投資表示樂觀，台積電是全球性公司，該公司全球布局，會針對其市場做出決定，「我們支持它」，相信接下來會得到更多經驗與支持。

全國商業總會4日舉行「114年新春聯誼晚宴」，郭智輝在會前表示，第一點，台灣的科技文化會影響工作環境，一部分研發移到美國，大部分成果仍會留在台灣，文化要移動需要時間，其次是經驗，這些人才蓄積到能夠研發的程度，需要很長的工作經驗。

此外，郭智輝表示，研究環境很重要，在美國工作大部分是在研究室進行，台灣的科技是留在生產線，兩者有很大差異。

商總理事長許舒博表示，美國總統川普要求台積電到美國，他希望台積電真的能如總統府所說，根還要是留在台灣，不希望連根都拔起，若是將技術與研發全都移到美國，台灣還剩下什麼？

此外，許舒博也指出，台積電投資1,000億美元至美國，擔心將對台灣產生資金排擠效應，這會不會影響台灣投資放款？因為台積電在台灣還有好幾座廠要興建，若新增對美國投資案，會不會影響台積電在台灣的布局。另外，台積電若到美國設廠，也攸關台灣的產業鏈。

針對國內電價4月恐調漲，許舒博表示，如果接下來預算的覆議案未通過，漲電價是勢在必行，也無可厚非，台電無法支撐嚴重的虧損。他表示，台電虧損的原因，很多委員在電價審議委員會中都提到，應該要多元的發電，如果配合政府政策，不願意多元發電，那就會造成電價高漲。

許舒博也建議，此次針對台電的撥補，立院也許可以「有條件的同意」，並當成是最後一次補助，不要造成全面性的漲價而影響民生，但將來不能再用補助方式幫助台電，台電要自給自足，否則朝野長期處在對立的狀態下，對於百姓是不利的。