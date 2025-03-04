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台積電加碼投資美國千億美元 經長郭智輝：支持他

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

台積電將加碼投資美國1000億美元，外界擔憂台灣矽盾不保，更遑論「根留台灣」，對此，經濟部長郭智輝表示台積電面對國際市場，才會有這樣的決定，「我們支持他」。

要如何根留台灣，郭智輝表示，台灣的科技文化很重要，影響到工作環境，一部分的研發移到美國，台灣大部分的成果還是會留在台灣，文化要移動需要一點時間，此外，人才蓄積到能夠研發的程度，要有很長的工作經驗，而研究環境同樣重要，美國大部分人才都在研究室，而台灣的科技是留在生產線，這是與美國最大的不同。

對於是否樂觀看待台積電赴美，郭智輝則說，這是台積電的全球布局，台積電是全球的公司，才會做這樣的決定，而台積電此次赴美，應該不會像第一個廠一樣，會得到更多的經驗與支持。

但商總理事長許舒博則表示，希望真的能如總統府所說「根留台灣」，不希望連根拔起，如果台灣最強的技術與研發都遷移到美國，台灣還剩什麼？

許舒博也說，台積電要投資美國1000億美元，也會造成資金排擠，台積電接下來會否放緩對台灣的投資也需要台積電解答，且台積電畢竟有整個產業鏈的問題，一旦有變化，對台灣的經濟是很大的傷害。

台積電 川普 魏哲家

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