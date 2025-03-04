快訊

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

台積電擴大對美投資 谷立言：強化雙方經濟繁榮安全

中央社／ 台北4日電
台積電董事長魏哲家（右）、美國總統川普（左）。歐新社
台積電董事長魏哲家（右）、美國總統川普（左）。歐新社

台積電公司計劃再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資。美國在台協會處長谷立言今天表示，此舉顯示將美台深厚連結，強化雙方的經濟繁榮與安全，也有助於台積電服務在美國最大的客戶。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家今天在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）下午透過AIT官方臉書表示，今天白宮聲明展現出美國和台灣，這兩個世界科技與經濟強權的深厚連結。台灣和美國的經濟體互補互利，雙方都因彼此的投資大大受益，尤其是半導體產業。

谷立言強調，美國史上規模最大的在美投資計畫，來自一家台灣半導體公司；而台灣最大的外人投資者也是一家美國半導體巨擘。

谷立言也說，川普和魏哲家共同宣布台積電要擴大在美國的投資，不僅強化了台灣和美國雙方的經濟繁榮與安全，也有助於台積電服務他們在美國最大的一些客戶。

AIT 台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

怕得罪川普政府…美金融業者紛退出淨零銀行聯盟 傳日本第一家跟進

【重磅快評】政治版「賴公移山」 台積電變美國神山？

陸對美農產品加徵關稅 學者：有備而來、精準反擊

川普、澤倫斯基鬧僵 克宮稱華府、莫斯科願景大致相符

相關新聞

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

台積電加碼投資美國1000億美元，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，這影響台灣未來甚鉅，當台積電龐大的未...

台積電擴大對美國投資 現金股利增長空間恐遭壓縮

台積電將對美國再投資至少1000億美元，並強調台灣、日本和德國等地投資計畫不變。台積電未來資本支出勢將隨著增加，因在手現...

台積電加碼投資美國千億美元 經長郭智輝：支持他

台積電將加碼投資美國1000億美元，外界擔憂台灣矽盾不保，更遑論「根留台灣」，對此，經濟部長郭智輝表示台積電面對國際市場...

台積電擴大對美投資 谷立言：強化雙方經濟繁榮安全

台積電公司計劃再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資。美國在台協會處長谷立言今天表示，此舉顯示將美台深厚連結，強化...

「1000億美元看似驚人」 知名分析師：台積電與川普雙贏…表現短空長多

台積電4日發布重大訊息，宣布將加碼投資美國1,000億美元。知名蘋果分析師郭明錤表示，這場談判創造雙贏局面，台積電可說是...

台積電擴大投資回應川普2.0 美台商會：製程仍領先美國1至2個世代

台積電擴大對美投資成為美媒爭相推播的重大事件。美台商會會長韓儒伯今天表示，這是台灣在回應川普2.0方面，繼增加軍費的第2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。