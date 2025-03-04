「1000億美元看似驚人」 知名分析師：台積電與川普雙贏…表現短空長多

台積電4日發布重大訊息，宣布將加碼投資美國1,000億美元。知名蘋果分析師郭明錤表示，這場談判創造雙贏局面，台積電可說是目前所有非美國企業中，與川普政府談判最成功的公司。

天風國際證券分析師郭明錤表示，1,000億美元的投資規模看似驚人，但缺乏細節給予台積電根據未來情勢調整支出的彈性，進而減輕獲利能力受到的衝擊。台積電最大挑戰仍是市場需求，以及能否在先進製程技術方面自我超越。

另一方面，美國政府推動多蓋一座先進封裝廠，目的是提高完全在美國生產的人工智慧（AI）晶片占比，凸顯AI在國安和商業扮演的角色；新建研發中心則會強化美國半導體研究能力。

郭明錤認為，台積電新一輪投資大幅降低地緣政治、關稅和反托辣斯風險，並將股東價值最大化。川普政府則向美國人展現優於前任政府的半導體本土化執行效率，並強化與中國大陸的談判能力。

以下是郭明錤深入分析重點：

台美合作關係更密切

根據台積電計畫，即使美國所有先進製程晶圓廠完工，這些工廠仍只占該公司全球產能5%至7%左右，美國客戶高度依賴台灣產能的情況還會維持好幾年。另外，台積電美國廠要順利運作，也要仰賴台灣技術團隊提供的大量遠端協助。

毛利率影響與新受惠者

台積電美國廠平均毛利率可能約落在30%至35%，全面啟動營運可能導致台積電整體毛利率下滑1.5至2個百分點。為抵銷毛利率衝擊，台積電將要求供應鏈降價。這將為現有供應商帶來挑戰，但也開啟新供應商進入的大門，提供潛在投資機會。

不必過度擔心投資金額

除了有調整支出的彈性，台積電或許也會把海外投資控制在低於特定比率，可能意味德國和日本投資將減少。另外，基於台積電將在美國新建先進封裝廠，該公司可能不再需要收購群創工廠。

研發中心優勢

台積電在美國設立研發中心帶來兩大好處。首先，搶奪英特爾、IBM和上游業者人才；第二，強化與美國原料供應商合作關係。相較於N2或N16良率，目前封裝原料為台積電帶來的挑戰較大。

對台積電短空長多

市場對台積電最新美國投資感到憂慮，這點可以理解，但外界可能多慮了。台積電主要挑戰仍是市場需求，以及維持先進製程技術領先地位。