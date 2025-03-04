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台積擴大在美投資 房仲：長期可能因結構型因素影響房市

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
專家表示，台積電雖然宣布對美擴大投資，但在台灣嘉科已經動工的廠房，南科、高雄楠梓廠已經運作的廠房，這些都是很難因為台積電擴大美國投資而短期影響到的區域。本報資料照片
專家表示，台積電雖然宣布對美擴大投資，但在台灣嘉科已經動工的廠房，南科、高雄楠梓廠已經運作的廠房，這些都是很難因為台積電擴大美國投資而短期影響到的區域。本報資料照片

近年台積電在台擴廠連帶周邊房價上漲，因此全台開發商無不將半導體產業視為「房市光明燈」，而今台積電宣布對美國增加投資1000億美元，是否影響到台積電概念房市？專家表示，短期較無影響，多數廠房陸續開工，增加在美投資不等於台灣廠房未來不運作，但長期可能出現因產業外移的結構型問題，進而影響房市。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，台積電雖然宣布對美擴大投資，但在台灣嘉科已經動工的廠房，南科、高雄楠梓廠已經運作的廠房，這些都是很難因為台積電擴大美國投資而短期影響到的區域，加上中南部房價上漲因素也不單只因台積電，還有高鐵等其他因素。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市雖在短期較難受到影響，不過就長期來看，台積電員工原本可能會留在台灣發展的，但現在因為公司赴美增加設廠，也提升員工赴美可能信，是有可能導致整體結構性問題而影響市場。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，台積電現在對美增加投資規模，或許也代表未來不會像過去一樣大規模在台灣擴廠，是有可能連帶影響到產線、就業等，多少會對房市產生影響，但要讓房價回到設廠前的數字也很困難。

賴志昶表示，房價為階段上漲，從釋出設廠消息、廠房建造、實際運作讓就業人潮增加，依照現況房價較無可能出現爆發性上漲，但要回歸到初始的低價位並不容易。

台積電 川普 魏哲家

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