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台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台積電董事長魏哲家（左）、美國總統川普（右）。路透社
台積電董事長魏哲家（左）、美國總統川普（右）。路透社

台積電加碼投資美國1000億美元，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，這影響台灣未來甚鉅，當台積電龐大的未來投資移往美國，自然會使台灣的戰略價值下降；不過，目前很難立即論斷受影響的程度，要看未來台積電與美國的磋商。

黃介正表示，從白宮這個舞台來看，台積電把鎂光燈送給美國總統川普，一方面能提升台灣的整體觀感，有助降低華府對台北的壓力；另一方面，台積電和美國高度結盟後，美國也不會容許其他企業來和台積電競爭，出現台美聯手市場霸權的味道。

不過，黃介正說，從台灣的股市和外匯而言，台灣不能沒有台積電，如今台積電調整投資比重，台灣能承受多少衝擊？

台大政治系兼任助理教授陳麒安表示，對台積電可能是好事，對台灣不見得是好事；台灣手上獨一無二的台積電在美國和歐洲有分廠時，台灣還有什麼樣的重要性呢？台積電跨國布局，凸顯的是賴政府無法公開阻止的現實。

黃介正也說，川普上任以來，世界各國均深感不確定性所帶來的壓力，都會朝避險走，川普首先針對烏克蘭，在中東地區有以色列壓著，如今騰出手收拾亞洲；因此，亞洲國家因應若是太少太慢，都是不利，台灣和台積電的做法是先出手，以避免未來更大的壓力。

台積電 川普 魏哲家

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