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台積電擴大投資回應川普2.0 美台商會：製程仍領先美國1至2個世代

中央社／ 華盛頓4日專電
台積電擴大對美投資成為美媒爭相推播的重大事件。 歐新社
台積電擴大對美投資成為美媒爭相推播的重大事件。 歐新社

台積電擴大對美投資成為美媒爭相推播的重大事件。美台商會會長韓儒伯今天表示，這是台灣在回應川普2.0方面，繼增加軍費的第2項重大措施；台灣不會允許最先進製程轉至境外，製程仍將比美國領先至少1至2個世代。

美國總統川普（Donald Trump）過去點名台灣搶走美國的晶片生意，數度揚言對台灣晶片開刀，一度喊徵100%關稅，如今台積電宣布對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2891億元），成為川普2.0上路不到百日的政績之一。美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯認為，這代表台灣回應川普新政府所採取的第2項重大措施。

人在台灣出差的韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今天透過電子郵件向中央社分享川普宣布台積電新投資案的幾點觀察。川普提到中國攻打台灣對美國供應鏈影響方面，韓儒伯沒有太多著墨。

他說，川普明確表示，他期望美國的朋友和盟友，包括台灣，做出某些承諾以強化雙邊關係。台灣因此被要求提高軍費，台灣總統賴清德日前宣布將透過特別預算，使今年的國防預算達到GDP 3%以上目標，這點已獲白宮認可。

韓儒伯指出，川普政府過去強調擴大美國半導體產能的重要性，而台積電昨天宣布，將在亞利桑那州鳳凰城投資1000億美元，增建封裝測試及研發設施等，為在美國本土打造整合供應鏈立下基礎。

他提到，川普昨天說，台積電擴大對美投資「讓我們在這個非常非常重要的產業中占有一席之地」，投資案的主要目的是在中國攻擊台灣及干擾供美晶片的情況下降低供應鏈風險。

台積電原先規劃在美國設置3廠晶圓廠，台積電董事長暨總裁魏哲家昨天在白宮宣布追加3座，在美國一共會有6座晶圓廠。韓儒伯說，完工將花上許多年。在這段時間裡，美國將與台灣的科技產業保持密切聯繫。

晶圓廠完工後，韓儒伯認為，絕大多數的高階晶片仍將持續在台灣生產，因為沒有任何一屆台灣政府會允許先進製程技術轉移至海外生產設施。此外，就政治及實務考量，台積電在台灣的製程一直會比在美國園區領先至少1到2個世代。

「在政治層面，這是為了向台灣人民確保半導體產業將持續與他們的福祉息息相關，實務上，在台灣本土推動新科技的突破才可行」。

台積電 川普 魏哲家

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