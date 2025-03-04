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路透：台積電赴美投資有損「護國」 稀釋台灣優先的承諾

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
美國總統川普（左）3日在白宮羅斯福廳，與台積電董事長兼總裁魏哲家（右一）宣布台積電新投資美國1000億美元。路透
美國總統川普（左）3日在白宮羅斯福廳，與台積電董事長兼總裁魏哲家（右一）宣布台積電新投資美國1000億美元。路透

路透4日刊出分析指出，台積電承諾在美投資千億美元且設研發中心，對台灣而言是一項多方面的威脅。

這篇文章的標題是「台積電千億美元豪賭危及『台灣優先』」。文中說，目前為止，台積對美總投資1650億美元，似乎是為了保護其最重要市場而付出的小小代價。因為美國總統川普指責台灣搶走美國的晶片製造業，他威脅要對半導體進口產品徵收25%或更高關稅。

這篇分析認為，台積電擴大在美國的版圖有一定道理。用於人工智慧模型的晶片需求預計將保持強勁，因此在全球最大的經濟體增加產能，可能有一定的財務理由。此外，台積電對新投資也未提出時間表，市場分析機構伯恩斯坦（Bernstein）的多位分析師說，這意味台積電可有彈性，在必要時調整支出、漲價、或在其他地方削減成本。

不過，日趨明顯的是，在美國製造高階晶片稀釋了台積電「台灣優先」的承諾。台積電董事長魏哲家曾希望讓台積電「根留台灣」，並將最先進的技術留在國內。

路透說，台積電在國外建立一個大型研發中心，應該會讓台灣官員擔心。多年來，面對來自中國大陸日益增加的軍事壓力，台灣的威懾核心就是，台灣有台積電，而軍事衝突會對全球半導體供應鏈造成巨大破壞。如今台積電越是將其業務複製到海外，這種對台灣的保護就越會受到侵蝕。

台積電 川普 魏哲家

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