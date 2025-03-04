台積電加碼投資美國「換免養巨嬰」 投資專家肯定：目前台灣答題成績不錯

台積電4日清晨宣布加碼投資美國1000億美元，台積電ARD（美國存託憑證）大跌4.19％，台股開盤重挫，一度跌破1000元大關，股價震盪，終場勉力守住1000元整數大關。富邦投顧董事長陳奕光表示，美國川普對各國出的考題，台灣提前交卷，且答題成績目前看來不錯，台積電以加碼投資美國換得免養巨嬰（英特爾），是好事。

受到台積電應川普要求加碼投資美國消息影響，開盤價996元直接破防千元大關，隨後股價收回千元之上，一度拉高至1010元，但尾盤股價再走低，終場1000元收盤，所幸守住千元，保住千金之位，股價下跌20元，跌幅1.96％，不過，目前上方均線壓重重，是否下探年線，投資人關心。

陳奕光表示，從台積電今天股價表現，應該是利空鈍化，原先台積電有2個選擇，一是加碼投資美國，一是拯救英特爾，現在決定加碼投資美國，看來已不用養巨嬰（英特爾），這是好事，台積電股價一開盤雖然先下殺，但隨後一想，不用承擔拯救英特爾責任，股價回到千元。

台積電董事長魏哲家與川普一起在白宮召開記者會，川普還大讚魏哲家是傳奇、是現在辦公室裡最重要的人。陳奕光說，這等於是白宮背書台積電是全世界第一名的半導體公司。

晶片關稅、拯救英特爾，還是加碼投資美國？台積電做出決定，陳奕光說，在其他國家都還沒完成考卷前，台灣提前交卷，且分數打下來還不錯。

台積電股價穩住後，是否有利台股反彈？法人表示，台股可望在此淬鍊出底部，反彈目標區上看2萬3千點。台股4日開低走高，雖然終場指數仍是下跌159點，以2萬2596點作收，跌幅0.7％，指數雖跌，但K線收紅，成交量4002億元。