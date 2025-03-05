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台積電擴大對美投資 經部：須送投審會審查

中央社／ 台北4日電

台積電宣布將對美國再投資1000億美元，震撼市場，不過台積電強調，台灣與日本投資規劃不受影響；按產創條例規定，台積電後續須向經濟部投審會申請投資，取得核准後才能執行，投審會將依據保護國家安全、維持國內技術領先等面向進行投資審查，確保最先進製程留台。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間研發中心，這專案將是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

總統府發言人郭雅慧今天表示，「政府事前已有充分掌握」；台積電未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關工作，確保台積電在擴大赴美投資的同時，也會將最先進製程留在台灣。行政院長卓榮泰也強調，產業去做全球布局，對台灣而言都是力量的延伸。

然而投資人擔心，台積電美國擴大投資，將會稀釋毛利率、影響獲利，此外台積電這次投資內容包括設立研發中心，引發外界解讀，先進製程研發與技術將外移，台積電恐成「美積電」的市場揣測，不脛而走。

台積電股價開盤跌破千元，終場下跌新台幣20元、收在1000元，台股早盤重挫近400點，最後收跌159.37點，收在22596.88點。

對於外界評論台積電可能成為「美積電」，經濟部長郭智輝今天在立法院接受媒體訪問回應，這是多餘的，且以目前投資金額需要供應鏈的數量，還不至於吸引供應鏈整個過去。至於台積電先進的2奈米製程明年有無可能在美生產，他也強調，這是不可能的事，他保證明年2奈米跟1.6奈米不會到美國生產。

先進製程留台原則不變，根據產業創新條例相關規定，公司從事國外投資達新台幣15億元以上者，應事前向中央主管機關申請核准。

郭智輝日前談及此事即明確表達，投審會不可能因對象特殊放寬規定。

待台積電提出投資申請後，投審會將依據保護國家安全、維持國內技術領先、對應國內新增投資等面向，對台積電擴大投資美國案進行審查。經濟部官員補充，具體把關方式之一是從「時間落差」審查製程投資，確保台灣仍手握關鍵技術。

台積電美國亞利桑那州第1座廠已在2024年第4季量產4奈米，第2座廠預計2028年生產2、3奈米，後者增資計畫也在去年6月經投審會核准通過。

產業專家表示，台積電未來擴建的新廠及研發中心的客戶群和任務與台灣晶圓廠不同，可能主要鎖定美國高度敏感科技需求，OpenAI以及科技富豪馬斯克旗下AI新創公司xAI等都是潛在的客戶，不會削弱台積電及台灣半導體業的優勢。

台積電 川普 魏哲家

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