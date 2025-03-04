台積電赴美國大投資 專家示警：先進製造的重要性下降

台積電將前進美國大投資，引發市場譁然和疑慮。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真4日示警，過去先進製程高度集中在台灣的情形將出現變化，未來台積電在台灣本土生產的比重勢必會下滑，目前估計未來幾年將逐步下滑到75%~80%，整體研發資源及人才也要挪移到美國支援，台灣本土半導體先進製造的重要性下降，而且還必須注意未來台美是否還會有量產的時間差，還是未來會形成台美連線生產，這都將關乎台灣先進製程的競爭優勢消減狀況。

台積電今日宣布，有意增加1,000億美元（逾新台幣3.2兆元）投資於美國先進半導體製造，包括新建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發中心，寫下美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

劉佩真指出，這次台積電宣布的赴美投資規模和投資內容，不僅高於原先市場預期，且幾乎是一次性滿足美國總統川普的要求，未來台積電將擔任美國製造再次偉大的重責大任，預期將可以制壓競爭對手英特爾和三星，不過也因為台積電這次是獨資加碼投資美國市場，沒有觸及救援英特爾的問題，因此在沒有技術外流、獨立經營，並能和客戶維持合作夥伴關係上，並藉此使用美國水、電、土地等相關資源，這些應屬於利多部分。

劉佩真認為，台積電仍會以台灣為根基，加速台灣先進製程及封裝投資，以便平衡在美國生產成本。不過，未來台積電赴美投資的挑戰並不少，除了初期需挪移部分台灣人才到美國進行相關支援外，美國是否也有充足的半導體相關人才，以及與美國工作文化的融合，都是台積電接下來要面臨的挑戰。

至於擴大赴美投資台積電所面臨的生產成本問題，劉佩真表示，台積電仍可藉由其產業獨一無二的地位，轉嫁給美國客戶，未來美系業者勢必也將承擔晶片漲價的情形，因此關於美系業者的企業訂單方向，後續值得密切觀察。不過，由於台積電在先進製程、先進封裝的競爭力，目前仍遙遙領先競爭對手，因此短期內台積電美國廠的產能利用率應可達到一定水準。

劉佩真並提及，後續還要觀察台積電大聯盟是否也持續跟進赴美投資，畢竟其他供應商並無像台積電有足夠強大議價能力可將高生產成本轉嫁給美企，因此預期這部分的投資會顯得較為謹慎。

此外，劉佩真也預期，市場接下來會關心究竟台積電赴美擴大投資是否換取美國對台灣有何承諾？包括在科技方面是否有其他合作與投資可能性，或是對台灣國家安全保障的討論，尤其是在關稅議題上，美方是否就不會再對台灣半導體課稅，台積電是否也不用再觸及英特爾救援等議題。還有這次台積電宣布赴美擴大投資新建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發中心後續的實際量產時程，以及將導入何種先進製程，勢必都是未來的觀察重點。