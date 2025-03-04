台積電加碼投資美國 學者：台積電做錯決定、失去一張好牌

中央大學經濟系教授吳大任今日直言「台積電做錯決定」，不應急著去談，應將籌碼交給政府統籌所有籌碼一起談，美方沒有承諾補貼，也沒有不對台積電以外的廠商課高關稅，企業被個個擊破，台灣沒有換得任何好處，「台灣莫名其妙失去一張最好王牌」。未來台積電投資力道一定會減少，衝擊台灣經濟表現與就業機會。

吳大任擔心，台積電或許先進製程跑去美國不是留在台灣，但美國生產成本一定偏高，且美國勞動市場沒有彈性，台積電能否成功仍是未竟之天，未來能否維持目前競爭力，風險非常非常高。

吳大任表示，台灣原本就會被美國盯上，照理說台積電是台灣跟美國政府談條件最重要一張好牌，包括對台灣是否有折讓、補貼或投資有惠措施，這些都可以一起談，台積電做錯決定，不應急著去談應將籌碼，交給政府。現在台積電沒有任何好處，既沒有任何補貼也沒有要對台灣其他企業或產業降稅，「籌碼給政府，至少可以談到比較好的條件。」

吳大任指出，從美國事後釋出新聞稿，只稱讚台積電很聰明，台積電到美國生產，當然不會被課稅，但沒有看到川普承諾對台灣其他企業或產業關稅減免說法，等於沒有因為台積電去投資，台灣其他企業就不會被課高關稅，如果是這樣，台灣等於沒有換得什麼？非常可惜。

他說，本來有機會談到比較好的條件，現在美國直接跟台積電談，等於被個個擊破，政府被邊緣化，企業是談企業利益，對台灣也沒有什麼好處，「現在莫名其妙失去一張最重要王牌，未來政府要去談，誰理你？」、「台積電已經與美國談好了，台灣政府能擋嗎?」

至於對台灣的經濟衝擊，吳大任強調，台積電在美國投資金額高達1650億美元，不可能對台灣經濟沒影響，企業規模再大，總是資源有限，台積電一年投資300億-400億美元，現在增加美國投資一千億，台灣投資一定會減少。

他說，台灣過去民間投資主要靠半導體及台積電，現在台積電加碼美國，連電子五哥也要去美國考察增加投資，投資是經濟動能主力，現在都跑去美國，會影響台灣長期投資。如果都移去美國，在台灣不是延後投資就是取消投資，將影響台灣長期經濟發展，工作機會也會減少。