台積電去美國大投資到底好不好？ 分析師這麼看

台積電（2330）宣布擴大美國投資，將再加碼1,000億美元，投資美國先進半導體製造，到底這個大投資會有什麼影響？對台積電好不好？分析師認為，台積電將因此具有三大優勢，對長遠有利，短期則恐影響毛利率的表現，不過，對EPS不至於會有不利影響；但更讓人憂心的是，在美設研發中心長期恐造成人才養成及技術領先優勢的流失。

台積電宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案（single foreign direct investment）。

台積增加 1,000 億美元投資於美國先進半導體製造，先前，台積電正在進行 650 億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達 1,650億美元。

台積電亞利桑那州晶圓廠占地 1,100 英畝，目前聘有 3,000 多名員工，並已在 2024 年底開始量產；在美國，台積電除了設於鳳凰城的最新製造據點，也在華盛頓州卡默斯（Camas）設有一座晶圓廠，並在德州奧斯丁（Austin）和加州聖荷西（San Jose）設有設計服務中心。

台積電擴大投資將增加美國生產的先進半導體技術，引來市場高度關注，包括錢從哪來？研發人才的養成？技術領先優勢恐流失？對毛利率的影響？到底台積電加碼投資美國好不好？利弊得失該怎麼看？

證券分析師張陳浩認為，台積電如果真的需要籌錢，並不需要辦理現增， 而是可以在美國發債，因為發美國債具有自動匯率調節機制，所以不會出現因辦理現增稀釋獲利的情況。

張陳浩分析美國加碼投資對台積電的優勢有三點， 一是擺脫關稅的干擾， 當別人不投資，只有台積電投資時，具有競爭的優勢；二是未來將有6座晶圓、2座先進封裝廠，加上1間研發中心，形成一條龍的優勢；第三則是在運輸及備料時間上減少所帶來的優勢；張陳浩強調，這件投資案，對台積電來說， 長遠有利。

至於不利的部分， 張陳浩說， 短期利空就是對毛利率造成影響， 可能出現下滑，另外，在美國投資將無法享有在台投資的促進產業升級條款及獎勵投資修款，還有一個值得關注的重點則是， 外傳台積電在美國的第三座晶圓廠將由原本規劃的2奈米加速到1.6奈米製程。

張陳浩表示， 若真是如此， 台積電台灣廠和美國廠的差距將由原本預估的3年縮短至1年；但是最讓人憂心的則是在美設置研發中心所帶來的影響， 長期來看， 恐對人才養成及技術領先的優勢造成影響，他強調，這部分是長期的利空。

張陳浩強調，毛利率短期因為加碼投資美國沒有台灣的投資抵減加上折舊，可能減少，但是營收成長幅度將會超過毛利率減少的幅度， 因此，對 EPS 來說， 不至於會有不利影響；台積電股價受到衝擊，張陳浩則是認為， 現在是台積電的好買點， 如果出現跌破千元的價格，則可往下布局。