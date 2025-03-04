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台積再投資美國千億美元 台灣半導體產業將外移？經濟部這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者季相儒／攝影
經濟部長郭智輝。記者季相儒／攝影

台積電（2330）宣布對美國擴大投資至少千億美元，外界關切半導體供應鏈是否逐漸轉移至美國。經濟部長郭智輝4日在立法院受訪表示，這不會影響台灣半導體優勢。經濟部表示，台積電新一階段的對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力。

郭智輝今日陪同行政院長卓榮泰赴立法院進行施政總質詢，在進入議場前他接受媒體訪問時作上述表示。針對外界評論台積電可能成為「美積電」，郭智輝認為，這擔憂是多餘的。

外界關切，經濟部是否事前掌握台積電對美擴大投資。郭智輝表示，產業的動態多少都有了解。他強調，每個企業都會審視其投資國內外的能耐、需求等，企業到海外投資，首要關心的是市場，第二個則是投資的當地國家是否有企業想要的資源，第三個則是世界的布局，這些都是海外擴展的依據。

郭智輝強調，台灣在全球半導體是非常有價值，台灣變成全球矚目焦點，外界也會看到台積電的成就及布局，全球也倚賴台灣生產的晶片，台積電在美國、日本生產主要是為了當地的客戶，但在台灣生產的除了美、日外，還有很多客戶要滿足需求。

媒體追問，台積電投資是否與川普關稅有關。郭智輝表示，台積電本來就在美國、日本、德國設廠，這次投資與關稅是兩件事，台積電在先進科技的全球布局非常重要。

經濟部表示，台積電新一階段的對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力，持續壯大台灣於全球半導體產業中的關鍵地位，維持領先優勢。

台積電 川普 魏哲家

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