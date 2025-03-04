台積電美國大投資 專家：台灣本土生產比重將逐步下滑75%-80%

台積電將大舉前進美國大投資，引發市場疑慮，台經院產總資料庫總監劉佩真認為，隨著台積電加碼美國，未來幾年台灣本土生產比重將逐步下滑75%-80%，整體研發資源及人才也要挪移到美國支援，台灣本土半導體先進製造的重要性下降；惟台積電仍會以台灣為根基，加速台灣先進製程及封裝投資，以便平衡在美國生產成本。有利之處則是沒有觸及救援英特爾，而是獨資加碼投資美國，技術沒有外流及可維持獨立性經營。

她認為未來要關注重點在於台積電在美的六座廠實際量產時程，以及導入何種先進製程，美國與台灣是否還有量產時間差？還是形成台美連線生產？這關乎台灣在先進製程的競爭優勢削減狀況。台積電加碼美國，意味未來海外市場以美國為生產重鎮，後續在日本及德國相關海外廠就不會增加規劃。

劉佩真指出，台積電此次承諾增加三座晶及二座封裝測試廠，投資規模及內容都比原先市場預期大，等於一次性滿足川普要求，未來台灣將擔任美國製造再次偉大重責大任。利多之處是雙方並沒有觸及救援英特的複雜問題，而是獨資加碼投資美國，技術沒有外流及獨立性經營，並與客戶維持合作伴關係。可以看出先台積電在先進製程及封裝競爭力仍遙遙領先英特爾及三星，未來產能利用率仍可望達到一定水準。

她判斷，背後是美方以反壟斷策略或美國掌握半體體生產要素先進設備或EDA核心關鍵晶片，或是用台灣可能面緣政治威脅，供應鏈需要韌性等理由，要求台積電在美擴大投資，之後美國總統川普極可能停止對台灣課徵晶片關稅；對美國則是有先進製程及封裝一條龍生產，未來當美國面臨地緣政治風險，在地化也都能生產。

劉佩真表示，台積電透過在美投資可以制壓對手英爾及三星，同時水電及土地資源可以藉此利用美國資源，但也會分散台灣本土半導體先進製造的重要性開始有些下降。

她說，過去先進製程集中台灣生產，未來隨美國六座廠生產，在台灣本土生產比重會往下滑，未來這幾年會逐步下滑75%-80%，雖然台灣還是台積電先進製程及封裝重鎮，但不可否認在整體研發資源及人才也要挪移到美國支援，對台積電未來生產調控挑戰及磨合美國當地的工作文化，加上美國是否有充足半體人才可以供應，都是台積電未來面臨的相關挑戰。

劉佩真強調，後續要看台積電大聯盟是否隨美國擴大投資而持續跟進，畢竟其他供應商並無像台積電有足夠強大議價能力可將高生產成本轉嫁給美企，因此對這部分投資會顯得較謹慎一些。

此外，劉佩真強調，市場也會關心究竟赴美擴大投資是否換取對台灣有何承諾？包括科技是否有其他合作與投資可能性，或是對台灣國家安全保障的討論，尤其會心是關稅美方不會對台灣半導體課稅，台積電是否不會觸及求英特爾救援等議題。

此外，市場更關注另外三座廠及兩座先封裝廠實際量產時程，以及導入何種先進製程，美與台是否還有量產時間差還是形成台美連線生產，就會關乎台灣在先進製程的競爭優勢削減狀況，都是後續比較重要的觀察重點。

劉佩真分析，台積電仍會續以台灣為根基，畢竟在台的半導群聚效應，以及工程師能24小時隨時待命，供應鏈完整性相較美仍是無可取代位；隨著美國廠量產，還要台灣提供更有性價比晶片生產，才能平衡在美生成成本過高的疑慮，相信未來台電在台灣廠房無論是先進製程還是先進封裝，還是會呈現比較加速投資狀況。

至於海外建廠，劉佩真表示，台積電總計在美投資金額高達1650億美元規模，在資源有限情況下，相應日本就會完成一廠二廠，三廠未來設恐伯進程會有遞延情況，要與日本政府持續洽談。她相信未來海外投資會以美國市場為重，德與日本就維持先前德國一廠在2027年完工， 日本熊本二廠2027年開始供應相關七奈米及六奈米，後續海外廠就沒有相關規劃。