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台積電投資美國千億美元 總統府：確保先進製程留台灣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

台積電（2330）宣布投資美國千億美元，對此，總統府發言人郭雅慧表示，對於產業的海外布局，政府立場是必須有助於我國產業的全球布局，有助於國家整體競爭力的持續提升與領先，有關本案政府事前已有充分掌握。

郭雅慧指出，根據產業創新條例相關規定，公司從事國外投資達新臺幣十五億元以上者，應事前向中央主管機關申請核准。台積電未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關工作，依法審查並顧及投資者及國家利益，確保台積電在擴大赴美投資之同時，也會將最先進製程留在台灣。

郭雅慧表示，為與美國等國際夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，政府將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。

台積電 川普 魏哲家

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