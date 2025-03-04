川普大讚魏哲家獨特、傳奇：是會議室裡最重要的人

美國總統川普和台積電執行長魏哲家3日共同宣布，台積電將在美國加碼投資1000億美元。值得關注的是，川普在記者會中不只大讚魏哲家是傳奇，甚至還說「他是現在會議室裡最重要的人」。

川普3日在白宮召開記者會和魏哲家共同宣布，台積電將在美國加碼投資1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普在記者會開頭時直接表示，魏哲家是一位非常獨特的人，不論是在晶片界或是商業界，「沒有人做過他所做的事情，他確實是一位傳奇。」

除了魏哲家以外，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也出席記者會，而川普在邀請致詞時，先將麥克風交給魏哲家，並轉頭向盧特尼克說，「我想應該由他（魏哲家）先說幾句，因為他是現在會議室裡最重要的人。」

川普的發言足以顯示他對魏哲家和台積電的重視。川普也提到，台灣在晶片生產上擁有「壟斷」地位，台積電擴大對美投資，對美國而言是關乎經濟安全、國家安全的問題，台積電也可多元化布局，在另一個安全的地方生產。

魏哲家3日在記者會上表示，這波投資讓台積電在美國投資總額達到1650億美元，預計創造上萬份高薪工作。