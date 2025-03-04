台積電擴大千億美元投美 產業界：台積電還姓「台」嗎

台積電董事長魏哲家與美國總統川普共同舉行記者會，宣布在美國將增加1000億美元投資，研發中心富美。台中市工策會副總幹事林家興表示，他所在的產業界群組全炸鍋，質疑「台積電，還會姓「台」嗎？」

林家興說，大家看到今天凌晨看到美國那場記者會，應該很多人心都涼了，他們知道，台灣未來堪憂。

台積電的起源，是當年前總統蔣經國任行政院長時，推動十大建設以外，認為「未來工業發展，必須做更重大突破」，行政院秘書長費驊隨即邀請他當年的交大同學、美國RCA公司研究部主任潘文淵博士來台，與經濟部長孫運璿、交通部長高玉樹、工研院、電信總局負責人及企業界、學術界代表等人會商，歷經三小時的熱烈討論，孫運璿部長決定，全力推動「積體電路」（IC）工業發展。

當時的中華民國政府陸續選派工研院同仁留美深造學習、成立民營的「聯電」，政務委員李國鼎也促成從美國邀請回來的工研院長張忠謀進行「超大型積體電路」（VLSI）的研製，研製成功後，比照「聯電」模式，外移成立「台灣積體電路公司」並請工研院長張忠謀轉任台積電董事長，才有了今天全球電子工業供應鏈的核心企業，也是台灣的「護國神山」。

林家興質疑，如今政府過度重視半導體業、高科技，已經造成台灣產業發展失衡，就他觀察，大多數傳統產業、中小企業的景況非常艱苦、難熬，數著貸款過日子，如果說重押半導體業、高新科技業是一項確定戰略，不是更應該根留台灣、讓全世界來投資台灣，連帶讓中下游產業、中小企業可以受惠？

經濟部長2月28日才說要爭取台積電研發中心留在台灣，如今3月4號的記者會，台積電宣布先進封裝、研發中心赴美，政府大喊口號「根留、壯大台灣」那到底做了什麼？是否該向國人更清楚報告？

林家興說，看了這場記者會，從今天凌晨到現在，個人感到相當痛心、對台灣前途感到憂慮，他看到這也是各界朋友的共感。

林家興說，當年放棄留在美國可能的發展回來打拚，是希望能夠有機會把負笈所學留在台灣、貢獻給台灣，無論你的政治立場為何，這是許多留外學子的心聲。

如今看到政府是將前輩打拚的事業白白拱手相讓，更讓台灣在地緣政治中失去重大籌碼，實在無法沈默坐視。為產業與民眾發聲，為當年與現在半導體業奮鬥的前輩與朋友們發聲，不吐不快！