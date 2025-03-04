快訊

台中地政局長涉貪 傳檢方從臉書扒「高檔料理照」成鐵證？

蘋果全新音樂體驗！教你iPhone「隱藏設定」 耳機秒變立體音效超震撼

趕退休師葉霸出場掀議 傅崐萁致歉「一切到我為止」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電投資美國1000億美元將變美積電？郭智輝：這是多餘的

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電對美增加投資1000億美元，是否將變美積電？郭智輝認為，此擔心是多餘的。圖／本報系資料照片
台積電對美增加投資1000億美元，是否將變美積電？郭智輝認為，此擔心是多餘的。圖／本報系資料照片

台積電宣布增加對美國投資1000億美元，經濟部長郭智輝表示，產業活動經濟部都稍有掌握，但台積電的擴大投資決定，與此次經濟部率團前往美國蒐集情資沒有關係。針對網路討論憂心台積電變美積電一事，經濟部長郭智輝今日回應：「這是多餘的」。

針對台積電大手筆增加在美國設廠，郭智輝表示，每一個企業會審視自己的能耐或需求在海外設廠或在國內投資，企業到海外投資有三個重要因素，一是關心他的市場，二是關心當地國家是否有其需要的資源，三則是對世界的布局。

郭智輝認為，台積電增加對美國投資1000億美元，與關稅應是兩件事，台積電在美本來就有設廠，在日本、德國也有設廠，設廠與關稅是兩件事，台積電比較重要的是它在全球的布局。

台積電增加對美投資後，台灣在晶片產業上的角色是否會變得沒有價值？郭智輝表示，台灣完全有價值，台灣變成是全球矚目的焦點，因為台積電的成就，全球都依賴台灣所生產的這些晶片，在美國生產的晶片主要是為了美國的客戶，在日本生產為了日本的客戶，在台灣的生產晶片除了美日之外，還有很多的客戶的需要都要去滿足。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

半導體供應鏈也赴美？郭智輝：目前還不至於整個過去

賴總統：國際局勢不斷變化 工具機械業更要居安思危

總統：工具機機械業越冷越開花 政府助企業行銷全球

【重磅快評】川普拒絕承諾保衛台灣 賴政府很識相

相關新聞

魏哲家會川普將投資千億美元 台積電：台日計畫不變

台積電宣布有意增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電表示，日本和台灣投資規劃不會受到影響，一切照計畫進行，並...

台積電加碼美國千億美元投資 魏哲家現身川普記者會

台積電（2330）4日（美國當地時間 3 日）宣布有意增加1,000億美元投資於美國先進半導體製造。此前，台積公司正在進...

台積電宣布在美國增資1000億美元並設研發中心 川普：在美製造沒關稅

在川普總統見證下，台積電總裁魏哲家3日在白宮宣布在美國增加投資1000億美元；川普說，有了這項投資，如果台灣出事，「美國...

川普大讚魏哲家獨特、傳奇：是會議室裡最重要的人

美國總統川普和台積電執行長魏哲家3日共同宣布，台積電將在美國加碼投資1000億美元。值得關注的是，川普在記者會中不只大讚...

台積電擴大千億美元投美 產業界：台積電還姓「台」嗎

台積電董事長魏哲家與美國總統川普共同舉行記者會，宣布在美國將增加1000億美元投資，研發中心富美。台中市工策會副總幹事林...

台積擴大美國投資 陸行之：應考慮投資亞利桑那州房地產

台積電（2330）宣布有意增加 1,000億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。