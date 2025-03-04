台積電投資美國1000億美元將變美積電？郭智輝：這是多餘的

台積電宣布增加對美國投資1000億美元，經濟部長郭智輝表示，產業活動經濟部都稍有掌握，但台積電的擴大投資決定，與此次經濟部率團前往美國蒐集情資沒有關係。針對網路討論憂心台積電變美積電一事，經濟部長郭智輝今日回應：「這是多餘的」。

針對台積電大手筆增加在美國設廠，郭智輝表示，每一個企業會審視自己的能耐或需求在海外設廠或在國內投資，企業到海外投資有三個重要因素，一是關心他的市場，二是關心當地國家是否有其需要的資源，三則是對世界的布局。

郭智輝認為，台積電增加對美國投資1000億美元，與關稅應是兩件事，台積電在美本來就有設廠，在日本、德國也有設廠，設廠與關稅是兩件事，台積電比較重要的是它在全球的布局。

台積電增加對美投資後，台灣在晶片產業上的角色是否會變得沒有價值？郭智輝表示，台灣完全有價值，台灣變成是全球矚目的焦點，因為台積電的成就，全球都依賴台灣所生產的這些晶片，在美國生產的晶片主要是為了美國的客戶，在日本生產為了日本的客戶，在台灣的生產晶片除了美日之外，還有很多的客戶的需要都要去滿足。