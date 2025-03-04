台積電加碼赴美投資 陸行之預測未來會出現美國版台灣科學園區
台積電宣布未來四年要再花1000億美元投資美國廠，知名半導體產業評論家陸行之評析台積電算是買到4年的免死金牌，加上之前的650億美元還沒花的，每年至少投資超過300億美元在美國廠。他強調台積電資本開支若仍維持在35%營收的投資規律， 美國廠資本支出可能會超過台灣廠，以後肯定出現一個美國版台灣科學園區。
對於台積電花1000億美元擴大建廠的免死金牌選項，陸行之推測應不會被強迫投資或技術轉移美商英特爾，同時避免台灣晶片被美課說 。
他也預估全球高階半導體漲價趨勢確立，以後電子，AI算力產品會愈來愈貴，半導體庫存會變黃金。
他並提出台積電明/後年的年度資本開支將會破500億美元，全球設備大廠和CoWoS供應鏈得同步備妥產能，預料將受惠。
不過，對於未來4年台積電的折舊費用，研發，管理費用對毛利率及營業利潤率的影響，如果計畫順利執行，加碼量產的數年之後，長期毛利率應該無法維持在之前目標的53%以上，他研判這項計畫100%進行的可能性很低；或許也有可能降到只剩500億美元。
台積電今日股價受ADR（美國存託憑證）收盤大跌4.19%影響，開低直接摜破1000元，以996元開出，盤中在1000元遊走。
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