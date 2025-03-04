台積電擴大千億美元赴美投資 股價反映利空下跌 六大難題有待克服

台積電今日宣布，有意增加1000億美元（逾新台幣3.2兆元）投資於美國先進半導體製造，包括新建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發中心，寫下美國史上規模最大的單項外國直接投資案。台積電此舉，預料將掀起新一波供應鏈前進美國設廠的浪潮。不過，台積電今日開盤似乎受到市場諸多疑慮影響，開低摜破千元大關，以996元開出。

由於此投資案強調提升美國製造，且投資的工廠會愈來愈先進，台積電向來是在客戶承諾產能才會蓋廠，預料美商設備和材料廠將優先受惠；但台積電一下子在美國砸那麼多錢，錢從哪來？美國總統川普還提供補助嗎？供應鏈能否在4年內銜接？研發人才如何建置？會不會掏空台灣技術？如何維持長期毛利率在53%以上？都是大問題。

台積電表示，由於是簽訂前期的合作意向書，詳細細節還有待與美國政府討論後再對外宣布。台積電並期待討論我方對半導體產業創新及成長的共同願景，同時探索與台積公司客戶支持先進技術發展的合作方式。

台積電這項創下美國有史以來最大投資案，是由美國總統川普和台積電董事長魏哲家共同宣布。合計台積電稍早已宣布650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。

台積電加碼赴美投資1000億美元，換取川普計畫對其課取100%關稅及援助英特爾的打算，足見來自川普施壓力極力，此舉的確有助川普暫時打消後續不利台積電的行動，台積電可藉由先開支票，化解強大地緣政治壓力，也算是替台灣化解一連串地緣政治壓力，但後續引發技術外移的疑慮，勢必也會升高。

台積電在與白宮共同發表的新聞稿表示，透過本次擴大投資，台積公司預期為人工智慧（AI）和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。

台積電強調的這項擴大投資也預計在未來四年為約40000個營建工作機會提供支持，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會。預計在未來十年，這項投資還將推動亞利桑那州和美國各地超過2000 億美元的間接經濟產出。此舉突顯了台積公司致力於支持客戶，包括蘋果（Apple） 、輝達（NVIDIA） 、超微（AMD） 、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等美國領先的 AI 和科技創新公司。

魏哲家表示，「回顧2020年，由於川普總統的願景和支持，我們開始了在美國設立先進晶片製造的旅程，這項願景現在已成真。AI 正在重塑我們的日常生活，半導體技術是新功能和應用的基石，隨著台積公司在亞利桑那州的第一座晶圓廠取得了成功，以及必要的政府支持和強大的客戶合作夥伴關係，我們擬增加1000億美元投資於美國半導體製造，這讓我們的計畫投資總額達到1650億美元。」

台積電的亞利桑那州晶圓廠占地1100英畝，目前聘有3000多名員工，並已於2024年底開始量產。此次擴大投資將增加美國生產之先進半導體技術，對強化美國半導體生態系統至關重要，台積公司在美首次的先進封裝投資也將完善美國國內的 AI 供應鏈。在美國，台積公司除了設於鳳凰城的最新製造據點，也在華盛頓州卡默斯（Camas）設有一座晶圓廠，並於德州奧斯丁（Austin）和加州聖荷西（San Jose）設有設計服務中心。