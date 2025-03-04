魏哲家會川普將投資千億美元 台積電：台日計畫不變

台積電宣布有意增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電表示，日本和台灣投資規劃不會受到影響，一切照計畫進行，並維持可持續、穩定且逐漸增加的股利政策。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

台積電指出，公司正在進行650億美元於美國亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。擴大投資包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心，這專案將是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

台積電擴大美國投資，市場憂心會排擠台積電其他資金運用，影響在日本和台灣的投資計畫及股利政策。台積電強調，不影響日本和台灣投資規劃，一切照計畫進行，並維持可持續、穩定且逐漸增加的股利政策。

台積電日本熊本第1座廠2024年底開始量產，2025年將開始興建第2座廠。台積電持續擴大台南科學園區3奈米產能，並在新竹和高雄科學園區建立多階段的2奈米晶圓廠，亦在台灣多個地點擴大先進封裝設施。

台積電2024年與艾克爾國際科技（AmkorTechnology）共同宣布擴大夥伴關係，台積電將採用Amkor計劃在亞利桑那州皮奧里亞市興建的新廠所提供的一站式先進封裝與測試服務支援客戶。

台積電擴大美國投資計畫中包含2座先進封裝設施，市場關注與Amkor的合作關係是否生變。台積電表示，與Amkor的合作不受影響。