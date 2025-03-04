台積電加碼投資美國千億美元 政院：創造互惠共贏

台積電（2330）於美國當地時間3日宣布有意增加1,000億美元投資於美國先進半導體製造。對此，行政院行政院發言人李慧芝4日表示，有關我國企業的海外布局，政府一貫的立場是只要有助於我國產業全球布局，台美間高科技產業的密切合作，更讓台灣成為美國維繫高科技及科技產業領先地位最重要夥伴，未來我國將持續強化合作，創造互惠共贏。

台積公司正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積公司在美國的總投資金額預計將達到1,650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案（single foreign direct investment）。台積電董事長魏哲家並現身美國總統川普記者會。

李慧芝表示，有關我國企業的海外佈局，政府一貫的立場是只要有助於我國產業全球佈局，有助於國家整體競爭力的持續提升，政府都會正面看待，也期待我國與友盟間的互利共贏。因此，台積電新一階段的對美投資規劃，政府將依法審查，顧及公司發展，也確保半導體產業及國家整體競爭力，持續壯大台灣於全球半導體產業中的關鍵地位。

李慧芝說，美國是台灣最重要的經貿及科技夥伴，雙方多年來在產業及科技的緊密合作，為兩國人民創造了經濟繁榮及無數就業機會，兩國夥伴關係也加速升級。自川普總統第一任期起，我國即啟動投資移轉，除了台商回流，對美國的投資更持續成長，目前已成為我國對外投資首選，去年對美投資佔對外投資三成，對中投資則降為7.5%。台美間高科技產業的密切合作，更讓台灣成為美國維繫高科技及科技產業領先地位最重要夥伴，未來我國將持續強化合作，創造互惠共贏。