台積赴美再投千億美元 法人估稀釋今年毛利率2~3%

台積電（2330）宣布增加在美投資金額1,000億美元，預計總投資來到1,650億美元，法人機構表示，台積電海外廠陸續投產後，預估稀釋今年毛利率約2~3%，另外，台積電增加美國投資，台灣本地供應鏈可能因台積電相對減少國內投資，不利長期成長動能。

台積電美國當地時間3月3日宣布增加1,000億美元投資美國先進半導體製造，加上原本在亞利桑那州鳳凰城的650億美元投資，總投資金額將達1,650億美元。這項擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心。

此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案，未來四年支持美國約40,000個營建工作機會，未來10年推動亞利桑那州和美國各地超過2,000億美元的間接經濟產出。

國內大型法人機構表示，此投資案對台積電有利的部分，在於貼近客戶，增強供應鏈安全，包括Apple、NVIDIA、AMD、Broadcom和Qualcomm等美國領先的AI和科技創新公司，並強化全球競爭力，分散地緣政治的風險。

不利的部分，主要在成本顯著上升，美國設廠的成本遠高於台灣，主要包括美國工程師薪資比台灣高三至五倍。台積電亞利桑那廠Fab 21成本比台灣高四至五倍，供應鏈不完整。台積電在美國增加投資可能使中國市場感到不安，影響未來中國大陸業務發展。

分析師表示，海外晶圓廠的起始成本高於台積電在台灣的晶圓廠，因海外晶圓廠規模較小，整體供應鏈的成本較高，且與台灣成熟的半導體生態系相比，海外半導體生態系仍處於早期階段。海外晶圓廠因各地情況不同，問題複雜，海外廠台積電的目標是透過管理達最小化成本差距，彈性定價策略，地域上的靈活性，繼續與各國政府密切溝通合作，以降低成本。

因此，即便在台灣以外增加產能，相信長期毛利率達53%以上仍是可實現，具持續性且健全的股東權益報酬率（ROE）能優於25%，同時為股東帶來盈利增長。台積電在美國亞利桑那州和日本熊本都將分階段建設多座晶圓廠，因此當第一階段晶圓廠的獲利能力開始提高時，第二階段晶圓廠就會開始建設，進而導致未來三至五年內每年持續稀釋2~3%毛利率。

此外，美國晶片法案補貼直接影響台積電在美國的生產成本，預估在台積電美國廠設備滿載情況下，折舊約占生產成本80%、人工5%、材料及損耗約13%，台灣生產晶圓單位成本約在9,000~10,000美元，亞利桑那州工廠則需要12,000美元，補貼後可減少差距。台積電預計海外晶圓廠2025年將稀釋毛利率約2~3%，其中，第1季影響不到1個百分點，但隨著熊本和亞利桑那州晶圓廠的擴產，全年的影響將更加明顯。