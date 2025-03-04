台積電投資美國 川普：台灣若出事 美國會有影響力

在川普總統見證下，台積電總裁魏哲家3日在白宮宣布在美國增加投資1000億美元；川普說，有了這項投資，如果台灣出事，「美國也會有很大的影響力。」

川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午舉行記者會宣布台積電的投資計畫。

魏哲家指出，台積電將在美國額外投資1000億美元；魏哲家指出，台積電已承諾建造3座半導體製造廠，接下來將另外建造3座半導體廠、2座先進封裝廠和一座研發中心。

魏哲家表示，這讓台積電在美國的總額達到1650億美元，預計創造成千上萬份高薪工作，而台積電將在美國生產晶片，協助人工智慧（AI）和智慧手機的製程。

川普表示，美國現階段在晶片市場中無足輕重，但在這項投資案之後，美國可以取得近40%的市場；川普也說，這項投資可能會創造2萬至2.5萬份工作，不過川普認為，產業規模只會愈來愈大。

川普說，如果台積電在台灣生產晶片再運到美國，未來可能會被徵收25%、30%或50%的關稅；川普說，關稅只會向上提高，但如果他們在美國生產，就完全沒有關稅，認為台積電是提早部署。

媒體詢問川普，若中國要孤立或拿下台灣，這項投資案可否減少衝擊？

「我不會說減少，因為那是毀滅性的事。」川普說，有了這項投資，至少可以讓美國在這項非常重要的產業有一席之地，「如果台灣出事，美國也會有很大的影響力。」