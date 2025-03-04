魏哲家見川普 台積電未來四年在美投資千億美元

路透三日報導，台積電表示，其董事長兼總裁魏哲家計畫和美國總統川普會面，討論該公司在美國的投資計畫。

白宮官員透露，川普和台積電將在美東時間下午一時卅分（台北時間四日凌晨二時卅分）公布投資計畫。華爾街日報報導，台積電計畫在未來四年內於美國投資達一千億美元興建晶圓廠。知情人士說，預料川普將於三日稍晚宣布這項計畫。

業界解讀，台積電加碼投資美國千億美元，應是對川普「美國製造」政策善意回應，也可望避開川普原本要對台灣晶片製造課稅的問題，並進而擴大承接蘋果、輝達、高通、超微等美系大客戶訂單。

台積電美國亞利桑那州第一座晶圓廠已經開始量產，隨著公司擴大在美投資，一般預料，後續也會在美國導入更先進的二奈米、A16製程。

台積電原本就規畫二○二五年下半年在台灣量產兩奈米、二○二六年下半年量產A16製程，原先外界推估台積電最快可能於二○二八年在美國量產二奈米，在美國關稅壓力下，台積電可能加速美國量產二奈米時程，或是加快導入A16製程，展現善意並滿足美國市場客戶需求。

去年十一月在美國總統拜登任內，美商務部最終批准向台積電的美國子公司提供達六十六億美元的美國政府補貼，用於在亞利桑那州鳳凰城的半導體生產。

這筆投資將用於興建先進製程設施。此舉符合美國長久以來重振國內半導體產業的目標。此前美國大量晶片製造的業務已轉移至亞洲國家。

中央社報導，駐美代表俞大㵢與胡佛研究所學者交流表示，川普多次提到台灣，台灣正努力確保台美關係持續穩健發展。

對於川普曾多次提到台灣，稱「台灣偷走美國的晶片生意」，俞大㵢重申，台灣確實在半導體產業當中扮演關鍵角色，但「台灣並不是美國的競爭對手，我們的角色主要是為美國企業代工製造」。台灣是全球供應鏈的重要一環。

對於全球晶片供應高度依賴台灣的爭論，俞大㵢說明，將部分產能布局到美國及其他國家，對政府而言並非壞事。「我們無法將所有生產集中在台灣，在主要客戶所在地附近設立工廠是合理的。但仍會以台灣為核心，最新一代的晶片將在台灣研發」。