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魏哲家見川普 台積電投資美國…傳四年千億美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長暨總裁魏哲家。圖／聯合報系資料照片

路透報導，台積電董事長魏哲家表示，該公司預計3日與美國總統川普會面，討論在美國的投資計畫。華爾街日報則引述知情人士說法報導，台積電（2330）打算未來四年在美國投資1,000億美元，川普預計3日稍晚宣布這項計畫。

業界解讀，台積電加碼投資美國千億美元，應是對川普「美國製造」政策善意回應，也可望避開川普原本要對台灣晶片製造課稅的問題，並進而擴大承接蘋果、輝達、高通、超微等美系大客戶訂單。

台積電美國亞利桑那州第一座晶圓廠已開始量產，隨著公司擴大在美投資，一般預料，後續也會在美國導入更先進的2奈米、A16製程。

白宮官員透露，川普和台積電將在美東時間下午1時30分（台北時間4日凌晨2時30分）公布投資計畫。

報導指出，這筆投資將用於打造最先進的晶片製造設施，這類擴建計畫將有助於美國達成一個長期以來追求的目標，即重建國內半導體業。

台積電原本就規劃2025年下半年在台灣量產2奈米、2026年下半年量產A16製程，原先外界推估台積電最快可能於2028年在美國量產2奈米，在美國關稅壓力下，台積電可能加速美國量產2奈米時程，或加快導入A16製程，展現善意並滿足美國市場客戶需求。

川普3日稍早已在自家社群媒體Truth Social上發文預告，4日晚上他將會宣布一件大事。由於他幾分鐘前的另一則貼文主要與俄烏戰事有關，不確定兩則貼文之間是否有關係。川普3日貼文表示：「4日晚上將會有大事。我將會如實陳述它。」  川普的前一則貼文則在講說：「唯一沒把任何烏克蘭土地交給普亭統治的俄羅斯的總統是川普。」

川普 魏哲家

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