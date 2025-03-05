美麗海洋蒙塵 立委建議政委領銜統合 海保署：公私協力全面應戰

本報關注海廢議題，海底、海岸髒如垃圾場，立委廖先翔說，海廢問題難解，一大因素是缺乏統合者，建議由政務委員級官員領銜，整合環境部、海委會等單位，才能強化清理海廢效能，否則花再多經費，還是看不到效果。

海保署表示，正透過公私協力全面應戰海洋廢棄物，去年全年清除海洋廢棄物逾3656公噸，也通過「海洋保育法」及修正「海洋汙染防治法」，為維護海洋生態而努力。

海保署強調，海洋廢棄物是全球海洋環境面臨的共同威脅之一，要集合眾人力量，才能有效阻止海洋廢棄物的產生；海保署自2018年成立以來，透過調查、清除、回收再利用、教育宣導及國際交流與合作等多元策略面向，努力解決海洋廢棄物問題。

源頭回收部分，補助地方政府推動廢漁網及海廢保麗龍回收再利用工作，去年共回收344.04公噸，補助二類漁港廢棄物暫置區廢棄物去化2958.87公噸。公私協力清除部分，與地方政府攜手召募環保艦隊及潛海戰將，將作業時或潛水活動中產生及看到的海洋廢棄物，帶回岸上妥善處理，也與潛水業者合作成立淨海前哨站，並推動海廢清除網絡，以即時、高機動性方式，清除海洋廢棄物。

除仰賴公部門及民間力量清理海廢，海保署也委託專業海事公司清除海廢，去年清除353.47公噸，也透過國際交流與合作，包括參與APEC相關會議及辦理國際研討會，邀各國家分享及交流海廢治理經驗。

海保署說明，9部會15機關在海岸清潔維護計畫架構下，以立即清、定期清及緊急清等三清原則，由中央部會、地方政府及民間團體等共構為合作夥伴，讓台灣1900公里海岸都有人管理及清除，海委會與環境部定期邀集環保團體開「海廢治理平台」，專案制定「海廢治理行動方案第三版」，由海保署、漁業署及環境部所屬單位各司其職推動各項工作。