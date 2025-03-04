陽光行動／冷眼集：清理海廢治標不治本 淪錢坑

行政院「向海致敬」海岸清潔維護計畫進入第二個四年計畫，算下來每年要花十五點五億元，才能清理盤據在台灣海岸線的垃圾。計畫立意良善，但海岸充斥垃圾的景況卻重複上演，長久下來像個無底洞的大錢坑，政策治標不治本，是這張失效處方箋的關鍵。

前閣揆蘇貞昌二○一九年提出向海致敬計畫，當時蘇提及地方上常辦淨灘，於是交辦環境部統籌九個部會畫分責任區，強調一九九○公里海岸線「每寸土地都有人管理，每寸土地都乾淨」。

政策啟動至今進入第六年，聯合報採訪團隊所到的海岸，都可看到或多或少的垃圾，尤其不久前剛淨完灘的海岸又被垃圾攻占，離「每寸土地都清潔乾淨」目標甚遠，遑論沉積海底的垃圾山。

蘇揆當時宣稱的計畫配套可謂完整，好比從海洋到陸域，政府單位各有責任；要有整套措施，包含處理隨季節從中國大陸跨海漂來的垃圾等，這樣才是「有政府、會做事」。

但五年多來，除了大量外包清潔業務，創造許多就業機會，海岸垃圾也因頻繁清理，看起來略有改善，卻改變不了任務永無止境的事實，「你丟我撿」的作法絕非正辦。

近幾年死於海洋垃圾的海龜數量沒有明顯減少的現象，廢棄漁具是主要凶手；雖然政府推行「刺網實名制」，規範刺網漁業的漁具應標示漁船編號，流失須通報，也在漁港建立廢棄物暫置區，要求海上作業產生的廢棄物及廢棄漁網具須帶回岸上，但缺乏有效的回收誘因和稽核機制，加上地方民代關說、縣市政府不想得罪人而消極執法等，都讓規範形同虛設。

另如養蚵業應汰除保麗龍浮具，改用耐久難裂解的浮具材質，也是源頭管理的一環，政府拿出數據宣稱成效，何以去年颱風過後，發生台南數萬個蚵棚保麗龍浮具漂到沙灘的環境災難？更不用談海漂垃圾半數以上來自境外，政府早該與大陸在內的各國協商，源頭管制垃圾不飄洋過海到台灣，結果卻因意識型態造成的政治僵局而一事無成。