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陽光行動／對岸海漂垃圾 衝擊藍眼淚
離島金門、馬祖是「迎接」海漂垃圾的前線，每年有數百噸廢棄漁具與各式生活垃圾隨洋流與季風漂抵金馬岸際，影響生態及觀光，也讓當地垃圾處理超載，但因兩岸關係冰凍，中央也未與國際協商採取管制措施，至今問題無解。
「帶遊客去看藍眼淚，結果發現垃圾就漂在旁邊，氣氛全毀。」藍眼淚達人周小馬表示，垃圾不僅破壞視覺美感，還可能影響藍眼淚藻類生長，衝擊觀光經濟。
馬祖每年要處理近六百噸海漂垃圾，連江縣環資局統計，可回收四十九點六八公噸，僅百分之八；可燃的花高成本運往台灣本島焚化，無法焚燒的只能堆島上。縣府曾與大陸福州協商，希望回運漂出的垃圾至福建處理，但因政治因素未能落實。
金門海漂垃圾狀況類似馬祖，縣府環保局統計，每年約清理五、六百噸海漂垃圾，八成以上來自大陸；依國際法，垃圾回運涉及跨國廢棄物處理，兩岸無合作機制，只能自行處理。環保局表示，「垃圾若回運廈門，成本大幅降低。」金門副縣長李文良指出，曾多次向陸反映，盼加強垃圾源頭管控，且海廢議題要由中央出面和對岸談，地方力有未逮。
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