陽光行動／海廢塑膠濃湯 入侵食物鏈

海漂垃圾在大海中不斷裂解，被戲稱是一大鍋「塑膠濃湯」，產生的塑膠微粒正入侵食物鏈影響人類，但從近海養殖到食鹽等產品，塑膠微粒未列強制檢驗項目，尚無把關機制。

愈來愈多國際調查報告顯示，海洋的塑膠微粒恐威脅人類健康，海洋大學副教授許瑞峯表示，台灣多條河川出海口採集表水及野生牡蠣，確實發現微塑膠。

台南是牡蠣養殖第三大產地，台南社大環境小組研究員晁瑞光每次到鹿耳門溪出海口作海廢調查，都發現保麗龍等材質浮具漂在河上或散列岸邊，憂心塑膠微粒影響牡蠣品質。

去年十月底颱風，造成台南六千多個蚵棚遭吹毀，數以萬個保麗龍浮具漂到沙灘，造成環境災難。海洋大學教授曹校章說，保麗龍蚵架若脆化入海被魚誤吃，就威脅海洋生態鏈。晁瑞光說，韓國全面把保麗龍換成高密度聚乙烯塑膠，台灣為何不能？

澎湖海上箱網養殖業者說，海洋塑膠微粒非規定檢驗項目，尚無箱網業者主動送驗產品是否含塑膠微粒。當時台鹽也委託國家級研究中心幫忙檢測，確認台鹽精鹽產品未檢出塑膠微粒，讓消費者鬆口氣。但坊間標榜天然進口日曬海鹽有無塑膠微粒風險尚無科學認證可循。