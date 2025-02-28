批四接環評違法 環團狀告台電

台電協和電廠四接前天成功闖關環評大會，不過守護外木山行動小組質疑，台電隱匿土壤汙染超標，環說書資料缺失等，昨為此向台北地檢署遞狀，控告台電公司環保處長吳政宏及兩名顧問公司人員涉嫌違反環評法、登載不實等罪。並預告環評大會不是最後的戰場，接下來回到「環境訴訟」與「地方政府」。

基隆市長謝國樑則說，市府將成立專案小組，對未來建使照的審核嚴格把關；至於協和電廠疑似土壤、地下水汙染超標，則會邀環境部一起了解。

「面臨天然氣接收站搶建潮」

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和四接環評大會一如預期以輾壓通過，這個決議不僅是對基隆港市的未來與安全帶來難以彌補的傷害，同時也正式對國人宣告，接下來台灣面對大燃氣時代的到來，隨之而來的是天然氣接收站的搶建潮，送到環評會都會無條件保送通過，十足展現經濟部與環境部聯手以能源極權宰制氣候民主的政策暴力。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，台電與泰興顧問公司明知總石油碳氫化合物及多氯聯苯超過管制值，但今年二月版的評估書竟記載皆低於土壤汙染監測標準值，明顯違反環評法第十一條規定，應處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金，昨天已於台北地檢署進行刑事告發，告發對象包含受委辦協和發電廠更新改建計畫主持人、泰興工程顧問公司之環境影響評估書初稿影響項目撰寫者（土壤），以及台電環保處長。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，環境部與環評主席葉俊宏對嚴重程序問題與民意充耳不聞，不斷強力推進程序，甚至放任正方里長進入毆打反方意見者且毫無制止，顯示環境部以程序暴力為民進黨政府失控的能源轉型政策暴力開路。

謝國樑則提到，基隆市民想了解的是安全問題如何解決，以及未來進入興建階段如何確保安全等，但環評大會和環評委員對市民關心的安全問題都未著墨，市府將成立專案小組嚴格把關。

至於環團質疑台電隱匿協和電廠有土壤、地下水汙染超標情形，謝國樑說，會邀請環境部一起了解。他強調，四接是國家重大議題，不管是環保還是周邊環境，未來現勘、審查都會要求環境部陪同，確保現場的穩定性和安全性。

台電：對於環團誤解表遺憾

對於環團提告，台電總經理王耀庭說，協和電廠未來燃油改為燃氣，屆時需依照土汙法第九條變更產業類別，並進行全廠土壤汙染檢測，此與環評屬於不同的程序。為提前掌握可能需整治的區位、範圍及土壤狀況，台電主動展開自主調查，這不是環評要求的資料。環團提告是他們的權利，但對於誤解，感到很遺憾。

環境部則說，環保團體對於環評結論不滿意，環境部絕對尊重他們提告的做法，但因告發對象非環境部，不便多做說明。