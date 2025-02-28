蔡嘉陽：昔自稱環保人士 已失核心價值

四接爭議不斷，昔日成功阻擋國光石化案的彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉陽昨批評，許多昔日自稱環保人士者，淪為配合政府的意志，從三接、四接到七接都是不顧環境倫理，不見他們譴責。立委黃珊珊則質疑，專家的噤若寒蟬是台灣民主社會最大的悲哀。

彰化環盟總幹事施月英表示，民進黨執政後，深綠環團對能源不當開發議題保持緘默，從蔡政府到現在不當開發從未停止，環團屢次發聲未獲回應，呼籲政治歸政治，理念還是要堅持。

蔡嘉陽說，為守護環境奮戰的美好歲月已一去不返，台灣十多年來沉淪為是非不分、意識形態對立的撕裂之島；當年國光石化案如果是民進黨執政，這片全台灣最大的濁水溪口濕地早就消失不見，感謝當年國民黨執政，讓不管真的或假的環團，都多麼團結。

蔡嘉陽未點名特定對象，但他受訪表示，過去許多政治意識形態鮮明、自認為環保人士，已完全不顧守護環境的核心價值，三接、四接、七接都是粗暴輾壓方式強力過關，不見他們出來譴責，要是國民黨執政用如此粗暴方式，這些人必定是筆誅口伐。

蔡嘉陽說，這些人以環保運動作為對抗國民黨的手段，而非真心站在台灣環境永續發展的角度。天然氣接收站的爭議，根本問題在於產業政策和能源配比；從事環境運動的人，不能有政治意識形態，否則就是雙重標準、價值觀錯亂。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，當年未參與反國光石化，不了解當時的時空背景，但從事環境保護、生態保育應摒除意識形態，希望環團都能異中求同，繼續為理想奮進。

黃珊珊則說，四接爭議來自民進黨政府錯誤的能源政策，然而這次卻沒有環評委員拿出最基本的專業和堅持，這才是台灣最大的悲哀。曾幾何時專業的人只能噤若寒蟬，在民主社會中竟然還要面對順我者昌、逆我者亡的事情，這是比威權更可怕的事。