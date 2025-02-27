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四接環評過關 王醒之狀告台電違反環評法、登載不實

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
守護外木山行動小組召集人王醒之，今天正式到台北地檢署遞狀控告台電公司環保處長吳政宏及兩名顧問公司人員共3人，涉嫌違反環評法、登載不實等罪。圖／王醒之提供
守護外木山行動小組召集人王醒之，今天正式到台北地檢署遞狀控告台電公司環保處長吳政宏及兩名顧問公司人員共3人，涉嫌違反環評法、登載不實等罪。圖／王醒之提供

耗時7年、6次環評初審，基隆協和電廠更新改建案（四接）昨成功闖關環評大會，守護外木山行動小組召集人王醒之，今天正式到台北地檢署遞狀控告台電公司環保處長吳政宏及兩名顧問公司人員共3人，涉嫌違反環評法、登載不實等罪。

王醒之今晚說，昨天環評大會完全是事先寫好的劇本演完，環評就這樣死了，讓人感到荒謬絕倫，17個委員竟然一致通過這個開發案，沒有一個敢講真話，他質疑「我們是活在時光倒流的極權台灣嗎？」

王醒之說，他今天正式告了台電，因為隱匿協和電廠劇毒汙染土地與地下水，環評大會不是最後的戰場。接下來回到「環境訴訟」與「地方政府」。

王醒之表示，台電內部吹哨者爆料協和電廠內土壤的「總石油碳氫化合物（TPH）」及「多氯聯苯」汙染超標，都是致癌的劇毒。台電2019年自己檢驗的結果超標、2021年換家公司再檢驗還是超標，而且越來越嚴重。

王醒之指出，土壤汙染不會是只有土壤的問題，依法也不是挖掉就好，而再往下就是地下水汙染。從2019年到現在台電有自行進行整治嗎？沒有，那2019年之前呢？這些與環境、勞工、人民健康風險相關的資料台電不但隱藏，不敢放進環評資料中，更可惡的是避開了某些汙染嚴重的點位，挑了些影響較小的點位放進環評資料中企圖蒙混過關。

王醒之指出，台電於環評會上更大言不慚自己說，連同大林電廠、大潭電廠也都有汙染，完全不把協和電廠的汙染當回事，對國民健康與環境的漠視態度，令人不可思議。而這些問題踢爆之後，在環評大會也沒有被好好討論，10個民間委員加上7個官派委員，就這樣心無罣礙無異議全票通過環評。

王醒之指台電已經違反環評法第11條規定，提出之文書，明知為不實之事項而記載之情形，依同法第20條應處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

協和電廠 台電 四接 王醒之 環評

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