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四接環評委員噤若寒蟬 立委：民主社會最大的悲哀

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
黃珊珊今表示，四接案爭議大，還有很多需要討論的地方，也指出這次沒有環評委員拿出最基本的專業和堅持，是台灣最大的悲哀。記者胡經周／攝影
黃珊珊今表示，四接案爭議大，還有很多需要討論的地方，也指出這次沒有環評委員拿出最基本的專業和堅持，是台灣最大的悲哀。記者胡經周／攝影

耗時7年、6次環評初審，基隆協和電廠更新改建案（四接）昨成功闖關環評大會，與會十七名環委全數贊成通過且無人反對，與會立委今天表示，在這樣爭議的審查中，環評委員沒有拿出專業與堅持，專家的噤若寒蟬是台灣民主社會最大的悲哀。

立委黃珊珊表示，對昨天環評結論只能用「瞠目結舌」來形容，17名委員歷經2個小時的閉門會議，整個案子在一片安靜中通過，曾幾何時專業的人只能噤若寒蟬，在民主社會中竟然還要面對順我者昌、逆我者亡的事情，這是比威權更可怕的事。

黃珊珊表示，四接爭議來自民進黨政府錯誤的能源政策，從過去到現在不斷用缺電來恐嚇北部民眾，甚至說出如果四接不蓋的話產業就無法繼續走下去，3、4號機組今年底就會除役，所以根本就不會有持續的空汙，政府的各種威脅老實說非常不道德，然而這次卻沒有環評委員拿出最基本的專業和堅持，這才是台灣最大的悲哀。

立委陳昭姿表示，台電日前送審環境部的四接初稿環評書，缺漏高達300多頁環評核心資料的法定應載事項。經吹哨者爆料，台電內部調查報告，實際上呈現土壤及地下水汙染情形超標的問題，卻未據實以報調查報告檢出多處超標的多氯聯苯，環境部非但沒有追究開發單位的責任，同時明知違反環評法施行細則還執意召開環評審議大會，並直指已徵詢環評委員們同意，為環境部及台電不負責任的行為背書。

民眾黨黨團副總召張啓楷表示，依據經濟部預估每年約24艘天然氣船入基隆港比例，可能每年都要發生1次碰撞事故，這種高風險不該讓基隆市民及基隆港使用者承擔。此外，基隆市長謝國樑已經表態，將依地方政府權限好好調查汙染狀況，環境部必須尊重基隆市民及地方政府權責，不該中央放任環評通過，汙染後果及風險卻要地方埋單，還嚴重違反民意。

四接 環評

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