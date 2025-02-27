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四接過環評...環保人士感慨 臉書貼文道「台灣沉淪」真相

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
總統馬英到彰化縣看大城濕地，反國光團體舉牌抗議。記者林宛諭／攝影
總統馬英到彰化縣看大城濕地，反國光團體舉牌抗議。記者林宛諭／攝影

天然氣協和四接通過環評，引起彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉揚感慨萬千，昨晚在臉書PO文「當年國光石化開發案如果是民進黨執政，一樣是環評通過，這片全台灣最大的濁水溪口濕地早就消失不見。」並直言「台灣這10多年來已沉淪成為是非不分、意識型態對立的撕裂之島。」

彰化縣環保聯盟總幹事施月英認同前理事長蔡嘉揚的觀點，施月英今表示，民進黨執政後，深綠環團對很多能源不當開發議題保持緘默，令堅持理想持續前進的環保人士充滿無力感，蔡政府到現在的不當開發環保議題，有環團屢次發聲卻未獲正面回應，不當開發從未停止，她希望政治歸政治，應該堅持的理念還是要堅持。

蔡嘉揚臉書PO文，寫道「很抱歉我不得不說，當年國光石化開發案如果是民進黨執政，一樣是環評通過，這片全台灣最大的濁水溪口濕地早就消失不見。感謝當年的國民黨執政，讓環保團體們（不管是真的或假環團）有多麼團結啊！那為了守護生態環境理想而奮戰的美好歲月早已一去不返，因為台灣這10多年來已沉淪成為是非不分、意識型態對立的撕裂之島。」

記者聯繫蔡嘉揚PO文的出發點，他回覆表示，「過去許多政治意識形態鮮明自認為是環保人士，自從民進黨執政之後，已經完全不顧應該有的守護環境的核心價值，完全淪為配合政府的意志，讓台灣環境生態持續沉淪。從三接、四接、七接都是不顧環境倫理，粗暴碾壓方式強力過關，卻不見他們出來譴責。要是在國民黨執政用如此粗暴方式對待，這些人必定是筆誅撻伐。」

蔡嘉揚指出，「這些人就說以環保運動做為對抗國民黨的手段，而非真心站在台灣環境永續發展的角度。而天然氣接收站的爭議，其根本問題在於產業政策和能源配比的問題，四接的亂象只是爆發出來的病癥。所以從事環境運動的人不能有政治意識形態的立場，否則就是雙重標準、價值觀錯亂。」

彰化縣野鳥學也持相同看法，總幹事李益鑫說，未參與反國光石化、搶救大城濕地的運動，不了解當時時空背景，但從事環境保護、生態保育都應該摒除意識形態，聚焦保護、保育自然環境，希望環團、生態人士和團體都能異中求同，繼續為理想奮進。

趕走國光石化的彰化芳苑大城濕地今年底前可望列為「國家級」濕地。記者林錫銘／攝影
趕走國光石化的彰化芳苑大城濕地今年底前可望列為「國家級」濕地。記者林錫銘／攝影
彰化縣大城鄉部分地方人士不樂見昔為國光石化場址預定地的大城濕地劃設為國家級濕地。記者簡慧珍／攝影
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四接 環評

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