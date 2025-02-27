四接過環評...環保人士感慨 臉書貼文道「台灣沉淪」真相
天然氣協和四接通過環評，引起彰化縣環保聯盟前理事長蔡嘉揚感慨萬千，昨晚在臉書PO文「當年國光石化開發案如果是民進黨執政，一樣是環評通過，這片全台灣最大的濁水溪口濕地早就消失不見。」並直言「台灣這10多年來已沉淪成為是非不分、意識型態對立的撕裂之島。」
彰化縣環保聯盟總幹事施月英認同前理事長蔡嘉揚的觀點，施月英今表示，民進黨執政後，深綠環團對很多能源不當開發議題保持緘默，令堅持理想持續前進的環保人士充滿無力感，蔡政府到現在的不當開發環保議題，有環團屢次發聲卻未獲正面回應，不當開發從未停止，她希望政治歸政治，應該堅持的理念還是要堅持。
蔡嘉揚臉書PO文，寫道「很抱歉我不得不說，當年國光石化開發案如果是民進黨執政，一樣是環評通過，這片全台灣最大的濁水溪口濕地早就消失不見。感謝當年的國民黨執政，讓環保團體們（不管是真的或假環團）有多麼團結啊！那為了守護生態環境理想而奮戰的美好歲月早已一去不返，因為台灣這10多年來已沉淪成為是非不分、意識型態對立的撕裂之島。」
記者聯繫蔡嘉揚PO文的出發點，他回覆表示，「過去許多政治意識形態鮮明自認為是環保人士，自從民進黨執政之後，已經完全不顧應該有的守護環境的核心價值，完全淪為配合政府的意志，讓台灣環境生態持續沉淪。從三接、四接、七接都是不顧環境倫理，粗暴碾壓方式強力過關，卻不見他們出來譴責。要是在國民黨執政用如此粗暴方式對待，這些人必定是筆誅撻伐。」
蔡嘉揚指出，「這些人就說以環保運動做為對抗國民黨的手段，而非真心站在台灣環境永續發展的角度。而天然氣接收站的爭議，其根本問題在於產業政策和能源配比的問題，四接的亂象只是爆發出來的病癥。所以從事環境運動的人不能有政治意識形態的立場，否則就是雙重標準、價值觀錯亂。」
彰化縣野鳥學也持相同看法，總幹事李益鑫說，未參與反國光石化、搶救大城濕地的運動，不了解當時時空背景，但從事環境保護、生態保育都應該摒除意識形態，聚焦保護、保育自然環境，希望環團、生態人士和團體都能異中求同，繼續為理想奮進。
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