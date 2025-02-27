基巿府將成立四接專案小組 謝國樑批環評：安全顧慮都未著墨

歷經7年、6次環評初審，基隆協和電更新改建案（四接）昨成功闖關環評大會，基隆市長謝國樑今天批評，環評大會和環評委員昨針對市民所關心安全上的顧慮，及興建時安全如何確保都未著墨，市府將成立專案小組，針對未來建使照的審核及安全的顧慮嚴格把關。

謝國樑今天上午參加統一集團基隆物流中心動土典禮，受訪時針對四接說，昨天環評大會並沒有針對一些基隆市民所關心的議題，包括安全和其他相關議題有任何著墨，就一致通過這樣的決議。但基隆市民想要了解的是安全上的顧慮，以及未來真的要進入興建階段，安全如何確保等的問題，很可惜，昨天環評大會和環評委員都沒有一點著墨。

謝國樑表示，未來對四接，市府絕對有必要成立專案小組，針對未來建使照的審核及安全上大家的考量，必須要讓市民感覺到，在市區中心興建這樣的設施，是不會影響市區和周邊民眾的安全。

謝國樑說，全世界有很多儲氣槽的興建，包括上月他去新加坡考察，都看到離市區有一定程度的距離，在市區中心興建這樣的設施，如何能確保安全，將是未來專案小組在審核核四相關申請的最重要考量因素。

謝國樑並強調，四接是國家重大議題，不管是環保還是周邊環境，未來現勘、審查都會要求環境部必須要陪同，確保現場的穩定性和安全性。

針對昨天環團在大會質疑台電隱匿協和電廠有土壤、地下水汙染超標情形，謝國樑說，會再進一步了解再向大家報告，會依職權邀請環境部一起進行了解。