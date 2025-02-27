指台灣嚴重缺電 朱立倫：不修法恐釀經濟大危機
基隆協和電廠更新改建案（四接）昨成功闖關環評大會，引發環團不滿。國民黨主席朱立倫今天表示，高科技產業都知道台灣嚴重缺電，根源是民進黨的能源政策，這也就是為什麼國民黨堅定在這個會期，一定提出重大能源政策的修法，否則的話，會造成台灣經濟及國家安全的大危機。
朱立倫今天出席國民黨智庫民調發布記者會，並於會後接受媒體聯訪。針對四接昨天成功闖關環評大會，朱立倫表示，他看到台電董事長曾文生很委婉的說，即便通過之後還有缺電危機，其實不用曾文生說，只要從事高科技、AI相關投資的，都知道非常嚴重的缺電。
朱立倫指出，造成缺電危機造的根源就是民進黨錯誤的能源政策，這也就是為什麼國民黨堅定在這個會期，一定提出重大能源政策的修法，因為不這樣做的話，一定會造成台灣經濟及國家安全最大的危機。
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨的邏輯很簡單，把東牆拆掉以後 就跑去挖西，強硬的違反世界上以核能為主要能源的潮流，硬是要把台灣搞成綠營心中的非核家園。
羅智強說，當把最便宜的核能拿掉之後，當然只能拆西牆來補，拆美麗的海、美麗的山，把外木山變成是變成四接的預定地，這完全是因為民進黨的錯誤能源政策。
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