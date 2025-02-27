影／四接環評通過 環團與立委同聲抨擊「環評已死」
協和四接環評案歷經近7年後，26日倉促舉辦環評大會，遭踢爆環評調查項目中土壤汙染項目涉及登載不實，面對種種程序爭議、資料缺失與違法事項，環境部不顧各界疑慮，仍強行推動會議，最終17位環評委員全數支持無條件通過。守護外木山行動小組今天舉行「四接環評嚴重違法 立即撤銷無效結論」記者會，嚴正指出此次大會違法之處，並依法告發。
守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和四接環評大會一如預期通過，這個決議不僅是對基隆港市的未來與安全帶來難以彌補的傷害，同時也正式對國人宣告，接下來台灣面對大燃氣時代的到來、隨之而來天然氣接收站的搶建潮，送到環評會都會無條件保送通過，因為「環評已死」！
出席這場記者會者包括立委陳昭姿、張啓楷、黃珊珊，還有基隆守護外木山行動小組發言人陳薇仲、基隆市議員陳冠羽、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、理事長陳憲政、守護外木山行動小組召集人王醒之等人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言