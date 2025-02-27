影／四接環評通過 環團與立委同聲抨擊「環評已死」

協和四接環評案歷經近7年後，26日倉促舉辦環評大會，遭踢爆環評調查項目中土壤汙染項目涉及登載不實，面對種種程序爭議、資料缺失與違法事項，環境部不顧各界疑慮，仍強行推動會議，最終17位環評委員全數支持無條件通過。守護外木山行動小組今天舉行「四接環評嚴重違法 立即撤銷無效結論」記者會，嚴正指出此次大會違法之處，並依法告發。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和四接環評大會一如預期通過，這個決議不僅是對基隆港市的未來與安全帶來難以彌補的傷害，同時也正式對國人宣告，接下來台灣面對大燃氣時代的到來、隨之而來天然氣接收站的搶建潮，送到環評會都會無條件保送通過，因為「環評已死」！

出席這場記者會者包括立委陳昭姿、張啓楷、黃珊珊，還有基隆守護外木山行動小組發言人陳薇仲、基隆市議員陳冠羽、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、理事長陳憲政、守護外木山行動小組召集人王醒之等人。