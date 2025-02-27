守護外木山行動小組批四接違法闖關環評 今依法提告

耗時7年、6次環評初審，基隆協和電廠更新改建案（四接）昨成功闖關環評大會，守護外木山行動小組於今天召開「四接環評嚴重違法 立即撤銷無效結論」記者會表示，即使小組揭露環說書資料缺失、土壤汙染項目超標、涉及登載不實等，但最終仍以17位環評委員全數支持無條件通過，嚴正指出此次大會違法之處，今將依法告發。

基隆守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，昨天環境部與環評主席葉俊宏對嚴重程序問題與民意充耳不聞，不斷強力推進程序，甚至放任正方里長進入毆打反方意見者且毫無制止，最後更帶著環評委員躲入密室審查並做出結論，17位委員全數無異議一致支持爭議重大四接無條件通過，除顯示環委對台電涉及隱匿土汙資料甘願背書，更顯示環境部以程序暴力為民進黨政府失控的能源轉型政策暴力開路，小組將直接提告，更不會對如此明目張膽的民進黨政府的政策極權停下抗爭行動。

基隆市議員陳冠羽強調，四接案送出環評大會除了將帶來因發電量暴增一同增加的空汙量外，現行協和燃油3、4號機組也不會立即除役，前任市府時期已經核發固定汙染排放許可期限至2025年6月底，數次環評會上卻沒有委員提出任何要求，前陣子也收到吹哨者提醒台電有意將老舊機組再度延長，直到2028年3月中旬才除役，同時參照中火燃氣二期作法將燃油機組轉為緊急供應電源，未來隨時調度使用，基隆世世代代將繼續承受空汙、酸雨之苦。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，吹哨者爆料協和電廠內土壤的「總石油碳氫化合物」及「多氯聯苯」汙染超標，基隆市政府出席環評會議時已明示下周會依法入廠查證，但環境部官員及環評委員不願等待汙染調查結果出爐，而是急著在昨天做出通過的環評結論，對國民健康與環境的漠視態度令人感到不可思議。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，台電與泰興顧問公司兩家明知總石油碳氫化合物及多氯聯苯超過管制值，但今年2月版的評估書竟記載皆低於土壤汙染監測標準值，明顯違反環評法第11條規定，依同法第20條應處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以下罰金，今天就會依法告發。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，昨日協和四接環評大會一如預期以輾壓通過，這個決議不僅僅是對基隆港市的未來與安全帶來難以彌補的傷害，同時也正式對國人宣告，接下來台灣面對大燃氣時代的到來，隨之而來天然氣接收站的搶建潮，送到環評會都會無條件保送通過，十足展現經濟部與環境部聯手以能源極權宰制氣候民主的政策暴力。