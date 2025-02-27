四接環評闖關成功 民團批環境部強行運作

耗時七年、六次環評初審，基隆協和電廠更新改建案（四接）昨成功闖關環評大會，在與會十七名環評委員提出納入三項建議後，一致同意通過。環保團體批評環境部強行運作通過四接案，要求撤銷違法會議結論，另將展開司法行動。

基隆市政府表示，四接環評結果不符民意期待，未來若涉及地方審查權限，有任何危及安全的可能，市府不會妥協。

台電在二○一七年底提出協和電廠更新改建計畫，最初規畫填海造陸廿八點九公頃，後減至十八點三公頃，但數度闖關環評失敗；時任基隆市議員王醒之等人發起「護海公投」提案，強調若四接填海造地，將活埋七萬多株珊瑚。

之後台電再提三點○方案，基地東移，面積縮減至十四點五公頃，今年一月中第六次環評初審時，環評專案小組最終以「建議通過」、「建議認定不應開發」兩案併陳送大會討論。

環境部昨針對四接召開環評大會審議，反對群眾和支持四接的基隆在地里長激烈推擠（圖）。記者胡經周／攝影

反對方舉牌杯葛 衝上主席台 會議中斷

環團質疑台電隱匿協和廠區有土壤、地下水汙染超標情形，呼籲本案退回專案小組，不過昨環評大會仍如期召開。會議剛開始十五分鐘，現場就爆發激烈衝突，不僅反對方舉牌杯葛會議進行，還有民眾衝上主席台前高喊「程序違法」、「立即散會」，場面混亂，會議數度中斷。

擔任會議主席的環境部次長葉俊宏宣布，在中午繼續審查，並在下午進入內部審查，不過中午會議才剛開始，雙方再爆衝突，支持四接興建的基隆市中山區廿多名里長、社區發展協會代表集體退席，放棄現場民眾發言機會。

基隆市長謝國樑昨出席環評大會時強調，確保基隆市民安全是最重要的訴求，至於傳出協和電廠出現疑似土地汙染，會依職權邀環境部一起了解。

經過近兩個小時的閉門會議，與會的十七名環評委員認為，資訊足夠且經過充分討論，全體一致共識下決議本案通過。

環委提三項建議 土壤地下水 應增監測

環委另提出納入三項建議包括要求開發單位應增加土壤及地下水的監測地點、項目及頻率，後續應積極依土壤及地下水汙染整治法辦理。開發區的海域棲地營造應使用高孔隙度硬底質覆蓋，且不減少海域填海造地區域之原硬底質面積，以提高海域生態生產力，另應確認珊瑚分類正確性。

守護外木山行動小組指出，環評會在無視環評書件資料違反環評法規未於會議七天前完整揭露，以及台電隱匿協和電廠內土地多氯聯苯汙染報告、撰寫環評書件造假等嚴重情事，仍在排除民眾參與的狀況下強行通過此案，凸顯能源政策跟環評制度的雙重政策暴力，無視為環境把關的職責，強勢上演通過的劇本，要求應撤銷違法會議結論，小組也將展開司法行動。

環境部環境保護司長徐淑芷回應，會議一開始就已經讓旁聽民眾暢所欲言，內部審議本來就是民眾必須離場，環評規則都寫得相當清楚，民眾若不滿會議結論可以走訴願或訴訟程序，環境部尊重。

台電董事長曾文生說，供電失衡的問題大家都在關注，為了穩定北台灣供電和降低空汙排放，四接確實有其必要，不過四部燃油機組確實可能對環境造成影響，電廠造成的土壤汙染一定會負責處理。