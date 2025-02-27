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基市府：若危及安全不會妥協

聯合報／ 記者游明煌李成蔭／連線報導
基隆市長謝國樑昨天出席台電第四天然氣接收站環評大會，他強調確保基隆市民安全是最重要的訴求。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑昨天出席台電第四天然氣接收站環評大會，他強調確保基隆市民安全是最重要的訴求。圖／基隆市政府提供

環境部昨通過台電協和電廠四接改建案環評，基隆市府指結果不符民意期待，未來若涉及地方審查權限，有任何危及安全的可能，市府不會妥協。國民黨立委林沛祥表示，政府應對能源政策做出正確決策，任何方案都不能以基隆港的航道安全和港口運作為代價，他會嚴格監督。

基隆市長謝國樑昨出席環評大會時表示，最重要的訴求是確保基隆市民安全，至於台電場址疑似有土地汙染，會依職權邀環境部一起了解。議長童子瑋說，在港務安全、儲槽設計、船隻進出影響等問題的疑慮，台電須向基隆市民持續說明港務安全評估結果，減少不必要的社會疑慮。

基隆市府發言人呂謦煒表示，環評大會及台電應更清楚說明如何確保民眾的安全無虞，後續市府會基於地方政府權責，以最高標準檢視四接，確保市民安全無虞。基市府補充，市民對安全規畫仍有疑慮，目前尚未確認申請建照、使照是否須經地方政府審查，若有審查權，會要求保障市民安全。

協和電廠 四接 林沛祥 環境部 環評 童子瑋 能源政策 謝國樑

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