協和燃氣2032年上線 北東供電缺口仍逾300萬瓩

台電協和電廠的四接環評昨天在爭議聲中闖關成功，不過，台電表示，協和電廠第一部燃氣機組上線時間為二○三二年夏天，對北東電網可貢獻約一三○萬瓩電力，若用電量以每年百分之三速度成長，到二○三二年北東電網的供電缺口仍逾三百萬瓩。至於協和第二部燃氣機組，則很難在二○三五年之前上線。

台電規畫將協和電廠四部燃油機組改兩部燃氣機組，台電董事長曾文生說，協和電廠會先拆一、二號機組，原址興建燃氣一號機組，之後再視用電成長狀況，拆除三、四號機組，再興建燃氣二號機，由於協和電廠的腹地非常有限，「等於是要穿半邊衣服改半邊衣服」，不只是改西裝而已，是裡面的衣服要一起改。

台電副總鄭慶鴻表示，四接環評通過，接下來會分雙軌進行，一是申請各種許可及執照，例如向經濟部能源署申請電業籌設許可等，也包括外界關切的土汙整治部分，二是實際工程的推進，但相關證照及許可取得的時間，要看中央及地方核發許可單位審核的時間而定。

曾文生指出，北東電網比較特殊之處，在於夏季的日尖峰才是關鍵，因為北東沒有那麼多的電網融通，也沒有再生能源，「坦白說，四接通過環評，挑戰依然存在」，台電還是會持續開發大屯火山的地熱資源開發。

曾文生表示，協和第一部燃氣機組上線時間已經晚了五年，第二部會更久。至於三、四號機組拆除的時間，他說，要看北東電網用電成長速度，若太快， 則三、四號機維持做為警備機組的壓力就會很大，希望有其他替代能源或調節機制在這幾年內可以出現，讓三、四號機可盡早拆除，不過，第二部燃氣機組很難在二○三五年之前上線。