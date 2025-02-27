環團批環評已死 將提司法訴訟

四接大事紀 製表／李柏澔、葉冠妤、邱瓊玉 歷時七年半、四接昨天在爭議聲中通過環評，守護外木山行動小組會後舉行記者會痛批「台灣環評已死」，除要求撤銷會議結論，接下來將展開司法訴訟行動，並預告下個戰場將回地方，基隆市府最快下周四就會展開現勘。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，昨天出席的環評委員全數同意開發案，且幾乎是無條件同意，令人悲憤，四接案審查過程，外界不斷提出諸多不合理之處，環團也整理了評估書第六章公布不到七天、土壤及地下水汙染情形惡意隱瞞且未釐清、操船模擬試驗與水工模型試驗第三方驗證會議紀錄遭刻意隱匿、珊瑚鑑定與分類錯誤百出等十大理由，但幾乎沒有獲得明確回覆。

他指出，除行政程序的不公平、不合理，對於爆料者提出土地汙染新事證，很遺憾沒有看到任何一個環評委員質問台電，都僅是客氣詢問，這讓他對現在環評制度高度不信任。

王醒之批評，經過這場會議，可直接宣布台灣環評已死，公民幾乎不太有機會發聲，意見也無法在程序中好好被討論，不得不以干擾會議方式宣稱會議不該召開。

王醒之強調，環評大會絕對不是協和四接爭議的最後戰場，接下來將準備進入提出司法爭訟，針對台電內部爆料者提供土壤汙染資訊，也會在今天正式提出刑事告發。

蠻野心足生態協會理事長陳憲政質疑，台電對土地汙染部分宣稱是自主抽樣調查，但抽樣點位卻沒講清楚。昨天會議上，台電說土地整治完才會開發，環評委員卻幫忙開後門，未納入結論，只要持續監測就好，根本是自廢武功，他懷疑結論根本早擬好，會議只是過水。